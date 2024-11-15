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≡ Арестовали за долги - За неуплату транспортного налога так наказали 2 костанайцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50504
Арестовали за долги - За неуплату транспортного налога так наказали 2 костанайцев
Отправлено: 15.11.24 - 10:20
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Еще имело место водворение авто на штрафстоянку, привлечение к административной ответственности. По спискам, предоставленным управлением госдоходов по Костанаю, полиция, используя комплексы «Сергек», за 10 месяцев выявила и остановила во время движения в Костанае 62 машины должников.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
445
Re: Арестовали за долги - За неуплату транспортного налога так...
Отправлено: 15.11.24 - 10:20
#1
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Пора принимать меры, чтобы "караси" помнили, что халява кончилась, и на то есть "щука" за уклонение от уплаты налога! Уплата налогов, это конституционная обязанность во всех странах мира! Для уклонистов просто необходимо ввести уголовную ответственность за уклонение с наказанием до 1000 часов принудительных работ!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6771
Re: Арестовали за долги - За неуплату транспортного налога так...
Отправлено: 15.11.24 - 10:49
#2
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Цитата:
абике:
необходимо ввести


Зачем так строго - думаю достаточно будет ввести БЛОКИРОВКУ всех банковских счетов и карточек любого гражданина и любого юр.лица и закрыть для них границы - и все дела, причём это необходимо ввести для всех, не только для неплательщиков транспортного налога , но и за ком. услуги.
И я думаю через полгода, максимум через год - в стране наладиться система обязательных платежей как налогов так и коммунальных платежей.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
445
Арестовали за долги - За неуплату транспортного налога так наказали 2 костанайцев
Отправлено: 15.11.24 - 11:22
#3
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Цитата:
ACROS:
Зачем так строго

Нужно обязательно, поскольку найдутся те, у кого нет вообще никаких карточек и счетов в банке, более того, нарушитель никогда не выезжал через границу и не собирается выезжать! Кара за это обязана быть для всех только жесткой, без всякой скидки! Нарушил, предупредить, не выполнил в указанный срок, получи наказание. Сначала изъять транспортное средство, или другое имущество внесудебном порядке, а если сумма налогов потянет на миллионы изъять недвижимое имущество, даже если оно у нарушителя единственное! Иначе, это видимость слабости государства!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7212
Re: Арестовали за долги - За неуплату транспортного налога так...
Отправлено: 15.11.24 - 11:32
#4
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Никогда авто не продавайте и не пользуйтесь ПО доверенности,ибо вылезут долги прежних хозяев или если новый владелец не переписал движимое имущество,то однажды выскочит долг давно проданного вашего авто. Знакомая оформляла пенсию и ей предьявили почти под ляма за автобус которым пользовался зять. Где все эти годы были соответствующие органы никто не знает,даже если берут за последние три года, все равно сумма не маленькая
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6243
Re: Арестовали за долги - За неуплату транспортного налога так...
Отправлено: 15.11.24 - 12:55
#5
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Цитата:
ACROS:
думаю достаточно будет ввести БЛОКИРОВКУ

Опоздали ! Эта мера уже сейчас действует.Правда хотят смягчить. чтобы за неуплату до скольки то там тысяч не арестовывали все счета. Сейчас за неуплату 5,86 тенге блокируют, как у меня было.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6243
Re: Арестовали за долги - За неуплату транспортного налога так...
Отправлено: 15.11.24 - 12:56
#6
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Цитата:
абике:
Кара за это обязана быть для всех только жесткой, без всякой скидки!

А ещё трёхкратный расстрел и только потом принудительные работы!
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