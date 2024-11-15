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≡ Cборная Казахстана в матче с удалением продлила свои безголевую и безвыигрышную серии в Лиге наций УЕФА
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50504
Cборная Казахстана в матче с удалением продлила свои безголевую и безвыигрышную серии в Лиге наций УЕФА
Отправлено: 15.11.24 - 11:12
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Национальная сборная Казахстана по футболу, имеющая в своем активе лишь одно очко, принимала в Алматы команду Австрии. Гости, выступавшие в роли фаворитов противостояния, со стартового свистка завладели инициативой.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6771
Re: Cборная Казахстана в матче с удалением продлила свои...
Отправлено: 15.11.24 - 11:12
#1
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Черчесов ещё руководит сборной ?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2118
Re: Cборная Казахстана в матче с удалением продлила свои...
Отправлено: 15.11.24 - 11:42
#2
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Цитата:
ACROS:
Черчесов ещё руководит сборной ?


Вчера ещё руководил, бегал с красным носом вдоль бровки поля...подгонял игроков г
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