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За десять месяцев 2024 года в полицию поступили 1 025 вызовов по поводу правонарушений и инцидентов в кафе, барах ночных клубах. Общее количество обращений из заведений общепита несколько снизилось. И это плюс. Но лидеры рейтинга те же. И это большой минус.