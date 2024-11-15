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≡ «Панаехали» тут... - Полиция подготовила рейтинг самых небезопасных заведений
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50502
«Панаехали» тут... - Полиция подготовила рейтинг самых небезопасных заведений
Отправлено: 15.11.24 - 08:57
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За десять месяцев 2024 года в полицию поступили 1 025 вызовов по поводу правонарушений и инцидентов в кафе, барах ночных клубах. Общее количество обращений из заведений общепита несколько снизилось. И это плюс. Но лидеры рейтинга те же. И это большой минус.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1537
Re: «Панаехали» тут... - Полиция подготовила рейтинг самых...
Отправлено: 15.11.24 - 08:57
#1
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"Но лидеры рейтинга те же."

может антирейтинга?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2398
«Панаехали» тут... - Полиция подготовила рейтинг самых небезопасных заведений
Отправлено: 15.11.24 - 10:06
#2
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Цитата:
лимон:
может антирейтинга?

Назвать можно и так, и так. В любом случае это ранжирование по какому-то принципу. Так что ошибки здесь нет.
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