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Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50502
Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 20:12
В компании "Озенмунайгаз" прокомментировали ситуацию вокруг нефтяников, вышедших на митинг в Жанаозене. Ранее в СМИ и соцсети появилась информация о том, что рабочие компании "Управление буровых работ" не вышли на смену, выдвинув ряд требований.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 233
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 20:12
Поводы для оранжевой революции "назначаются" не здесь и не рабочими. И мы все прекрасно понимаем у кого в руках половник, которым заваривается кровавая каша. А если КНБ в этой ситуации застенчиво хлопает ресницами, то значит верхние уже получили свои 30 сребреников.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 971
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 21:02
Цитата:
...Не удивительно что иностранные фирмы предпочитали привозных работников местным.
Если мы перейдем на независимую систему оплаты труда, то наши зарплаты вырастут. С наших зарплат удерживают подоходный налог и другие налоги. Если мы перейдем на другую систему, удерживать не будут, как я понимаю, наши налоги пойдут в пенсионную систему»
...Не удивительно что иностранные фирмы предпочитали привозных работников местным.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 442
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 21:38
Когда гос-во пятится назад от шорохов или слухов от требования бастующих о снятии подоходного и других налогов, то естественно низы видят это и будут требовать, а затем, считая, что только у них есть семьи будут угрожать разрушением всего и вся из-за безнаказанности и отсутствия реальной ответственности! Как сейчас гос-во отреагирует на очередное требование? Думаю никак, будет прогибаться! Пора переселять в северные регионы, где есть поля для выращивания зерновых, а не нефть! Нефть видимо заразное сырье, если ежегодно, добывающие её, что-то требуют и требуют, а гос-во стоит на цыпках!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24855
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 23:06
Цитата:
Во будет прикол, если целая смена местных не выйдет на работу на будущей АЭС
Карачун:
..Не удивительно что иностранные фирмы предпочитали привозных работников местным.
..Не удивительно что иностранные фирмы предпочитали привозных работников местным.
Во будет прикол, если целая смена местных не выйдет на работу на будущей АЭС
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3650
Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 23:15
Вот где "трудятся" "истинные" "патриоты" Родины. И налоги не платить и всеми благами пользоваться!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1677
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 23:16
Цитата:
.....незаменимых нету Абайка,Марик с баярышниковой подсобят да причие пользаватели все с высшими образованиями мастера на все руки....
maxsaf:
Во будет прикол, если целая смена местных не выйдет на работу на будущей АЭС
Во будет прикол, если целая смена местных не выйдет на работу на будущей АЭС
.....незаменимых нету Абайка,Марик с баярышниковой подсобят да причие пользаватели все с высшими образованиями мастера на все руки....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6769
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 15.11.24 - 08:13
Цитата:
Кто вам сказал что там будут работать местные ?
И смотря какие работы- уборка мусора или оператор реактора ?
maxsaf:
целая смена местных не выйдет на работу
целая смена местных не выйдет на работу
Кто вам сказал что там будут работать местные ?
И смотря какие работы- уборка мусора или оператор реактора ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6769
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 15.11.24 - 08:16
Цитата:
Я - НЕТ.
Я и голосовал против строительства.
На эти деньги можно, наверное: - СУПЕРмодернизировать имеющиее ТЭС и построить НОВЫЕ: - и дешёво и безопасно и рабочие места местным.
родом из Шанхая2022:
мастера на все руки....
мастера на все руки....
Я - НЕТ.
Я и голосовал против строительства.
На эти деньги можно, наверное: - СУПЕРмодернизировать имеющиее ТЭС и построить НОВЫЕ: - и дешёво и безопасно и рабочие места местным.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15551
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 15.11.24 - 08:35
Мы все знаем почему Абайка купил хату в челябинске а не в Кунае в новом перспективном районе
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