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Пенсии увеличат в Казахстане в 2025 году: кому и на сколько
Пенсии увеличат в Казахстане в 2025 году: кому и на сколько
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