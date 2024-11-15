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≡ Пенсии увеличат в Казахстане в 2025 году: кому и на сколько
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50502
Пенсии увеличат в Казахстане в 2025 году: кому и на сколько
Отправлено: 15.11.24 - 08:22
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В Казахстане с 2025 года увеличат пенсии и обязательные пенсионные взносы. Например, повысят выплаты по возрасту и за выслугу лет, базовые пенсии увеличат с учетом изменения прожиточного минимума.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15551
Re: Пенсии увеличат в Казахстане в 2025 году: кому и на сколько
Отправлено: 15.11.24 - 08:22
#1
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Предлагаю пенсу Марику ваще отменить. И всем кто свестит на танц-площатке под каруселям. Устроили блин баурсак-пати. По мне пенс это скромная бабушка, шьёт носки и варешки. И не гоняет на ярмарки за ляшкой конины.
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