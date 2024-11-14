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≡ Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50502
Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 20:12
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В компании "Озенмунайгаз" прокомментировали ситуацию вокруг нефтяников, вышедших на митинг в Жанаозене. Ранее в СМИ и соцсети появилась информация о том, что рабочие компании "Управление буровых работ" не вышли на смену, выдвинув ряд требований.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
233
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 20:12
#1
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Поводы для оранжевой революции "назначаются" не здесь и не рабочими. И мы все прекрасно понимаем у кого в руках половник, которым заваривается кровавая каша. А если КНБ в этой ситуации застенчиво хлопает ресницами, то значит верхние уже получили свои 30 сребреников.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
971
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 21:02
#2
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Цитата:
Если мы перейдем на независимую систему оплаты труда, то наши зарплаты вырастут. С наших зарплат удерживают подоходный налог и другие налоги. Если мы перейдем на другую систему, удерживать не будут, как я понимаю, наши налоги пойдут в пенсионную систему»

...Не удивительно что иностранные фирмы предпочитали привозных работников местным.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
442
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 21:38
#3
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Когда гос-во пятится назад от шорохов или слухов от требования бастующих о снятии подоходного и других налогов, то естественно низы видят это и будут требовать, а затем, считая, что только у них есть семьи будут угрожать разрушением всего и вся из-за безнаказанности и отсутствия реальной ответственности! Как сейчас гос-во отреагирует на очередное требование? Думаю никак, будет прогибаться! Пора переселять в северные регионы, где есть поля для выращивания зерновых, а не нефть! Нефть видимо заразное сырье, если ежегодно, добывающие её, что-то требуют и требуют, а гос-во стоит на цыпках!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24855
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 23:06
#4
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Цитата:
Карачун:
..Не удивительно что иностранные фирмы предпочитали привозных работников местным.

Во будет прикол, если целая смена местных не выйдет на работу на будущей АЭС :-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3650
Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 23:15
#5
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Вот где "трудятся" "истинные" "патриоты" Родины. И налоги не платить и всеми благами пользоваться! 8-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1677
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 14.11.24 - 23:16
#6
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Цитата:
maxsaf:
Во будет прикол, если целая смена местных не выйдет на работу на будущей АЭС


.....незаменимых нету Абайка,Марик с баярышниковой подсобят да причие пользаватели все с высшими образованиями мастера на все руки....
:-) :-) :-) :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6769
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 15.11.24 - 08:13
#7
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Цитата:
maxsaf:
целая смена местных не выйдет на работу

Кто вам сказал что там будут работать местные ?
И смотря какие работы- уборка мусора или оператор реактора ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6769
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 15.11.24 - 08:16
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
мастера на все руки....


Я - НЕТ.
Я и голосовал против строительства.
На эти деньги можно, наверное: - СУПЕРмодернизировать имеющиее ТЭС и построить НОВЫЕ: - и дешёво и безопасно и рабочие места местным.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15551
Re: Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
Отправлено: 15.11.24 - 08:35
#9
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Мы все знаем почему Абайка купил хату в челябинске а не в Кунае в новом перспективном районе
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