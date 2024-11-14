Отправлено: - 23:16

maxsaf:

Во будет прикол, если целая смена местных не выйдет на работу на будущей АЭС

Цитата:.....незаменимых нету Абайка,Марик с баярышниковой подсобят да причие пользаватели все с высшими образованиями мастера на все руки....