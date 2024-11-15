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Skeptic:

Посмотрел сейчас "Белый тигр" Шахназарова... 2012 год... Раньше кусками как-то виде... Сейчас от начала до конца посмотрел. Оказывается "Белый тигр" у него - символ нацизма.

maxsaf:

Вы с россиянами за тридцать лет уже успели и их язык выкинуть на задворки, и кириллицу, и названия неблагозвучные своему уху сменить

maxsaf:

Киргизов забыл. Они к кому ближе, к узбекам или казахам?

maxsaf:

А по какому тогда признаку люди собираются в группы, если не по языковому?

Цитата:Значит уже в 2012 году заказ пропагандонам поступилРассказывать о нацизме не побежденномГотовились готовились гаврикиКак только Россия проспонсирует фильмы об колонизации средней Азии или о басмачах то надо покупать ружьеЗначит начинают обрабатывать свое население к войне с Казахстаном или Таджикистаном Цитата:Мы с россиянами? А они куда свой язык выкинули?Цитата:К тувинцам Цитата:По этническому и племенномуРусский и чеченец говорящий на русском это один этнос?Француз,еврей и украинец говорящие на английском и имеющие паспорт Канады это канадцыВне Канады и без паспорта Канады говорящие на английском француз,еврей и украинец это просто англоговорящие-француз, еврей и украинец))