Отправлено: - 20:15

abaika95:

тут же фото мечети с золотыми куполами и внутренняя отделка с дорогущими коврами и лепниной это че за пример такой?)) скромнее надо быть скромнее

Цитата:......правда Абайка я из другой конфессии а вот это дорогое убранство мечети золотые купола, оттелка с коврами это пример который ты не понимаешь,может когда то дай Всевышний поймёшь,мечеть и всё это дорогое убранство сооружено за деньги прихожан и пожерований людей кто то внёс хоть какую то лепту.....