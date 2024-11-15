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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:15
#13756
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Цитата:
лимон:
так половина перечисленного и не местное, или это другое?

Так
Ну-ка перечисли чего в написанном мной половина не местного?
По порядкуЦитата:
лимон:
о складской? или нижней оптовки?

С каспи
Цитата:
лимон:
ламинат весь с Еката тянут)))

А он там китайский
Цитата:
лимон:
цифрового подгорает, так распинается, бедненький

Понимаю
Аргументов и кислого нет

Чтож придется российской бумагой довольствоваться
Другого ничего сверхдержава предоставить не может Цитата:
111:
Умиляет как ыедеральные каналы

Федеральные каналы меня давно уже не умиляют
Вещают для тупых материалы сделанные тупыми и одобренные очень тупыми
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:21
#13757
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Цитата:
111:
То есть я русский

----Как я рад за тебя !!!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:23
#13758
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Цитата:
Skeptic:
Посмотрел сейчас "Белый тигр" Шахназарова... 2012 год... Раньше кусками как-то виде... Сейчас от начала до конца посмотрел. Оказывается "Белый тигр" у него - символ нацизма.

Значит уже в 2012 году заказ пропагандонам поступил
Рассказывать о нацизме не побежденном
Готовились готовились гаврики


Как только Россия проспонсирует фильмы об колонизации средней Азии или о басмачах то надо покупать ружье
Значит начинают обрабатывать свое население к войне с Казахстаном или Таджикистаном Цитата:
maxsaf:
Вы с россиянами за тридцать лет уже успели и их язык выкинуть на задворки, и кириллицу, и названия неблагозвучные своему уху сменить

Мы с россиянами? А они куда свой язык выкинули?
Цитата:
maxsaf:
Киргизов забыл. Они к кому ближе, к узбекам или казахам?

К тувинцам Цитата:
maxsaf:
А по какому тогда признаку люди собираются в группы, если не по языковому?

По этническому и племенному
Русский и чеченец говорящий на русском это один этнос?
Француз,еврей и украинец говорящие на английском и имеющие паспорт Канады это канадцы
Вне Канады и без паспорта Канады говорящие на английском француз,еврей и украинец это просто англоговорящие-француз, еврей и украинец))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:26
#13759
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Цитата:
111:
То есть я русский

-----Наконец то определился :lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3650
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:28
#13760
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Цитата:
abaika95:
Федеральные каналы меня давно уже не умиляют Вещают для тупых материалы сделанные тупыми и одобренные очень тупыми

Ути пути, как мы обиделись?! :lol:
Одни только каналы, что абайки смотрят, вещают для умных и развитых!!! :lol: 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:29
#13761
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Цитата:
abaika95:
Вне Канады и без паспорта Канады говорящие на английском француз,еврей и украинец это просто англоговорящие-француз, еврей и украинец))

-----Будьте проще - и люди к вам потянуться :lol: :lol: :lol:
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