Цитата:
Skeptic:
Посмотрел сейчас "Белый тигр" Шахназарова... 2012 год... Раньше кусками как-то виде... Сейчас от начала до конца посмотрел. Оказывается "Белый тигр" у него - символ нацизма.
Значит уже в 2012 году заказ пропагандонам поступил
Рассказывать о нацизме не побежденном
Готовились готовились гаврики
Как только Россия проспонсирует фильмы об колонизации средней Азии или о басмачах то надо покупать ружье
Значит начинают обрабатывать свое население к войне с Казахстаном или Таджикистаном Цитата:
maxsaf:
Вы с россиянами за тридцать лет уже успели и их язык выкинуть на задворки, и кириллицу, и названия неблагозвучные своему уху сменить
Мы с россиянами? А они куда свой язык выкинули?
Цитата:
maxsaf:
Киргизов забыл. Они к кому ближе, к узбекам или казахам?
К тувинцам Цитата:
maxsaf:
А по какому тогда признаку люди собираются в группы, если не по языковому?
По этническому и племенному
Русский и чеченец говорящий на русском это один этнос?
Француз,еврей и украинец говорящие на английском и имеющие паспорт Канады это канадцы
Вне Канады и без паспорта Канады говорящие на английском француз,еврей и украинец это просто англоговорящие-француз, еврей и украинец))