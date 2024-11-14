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Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50498
Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
Отправлено: 14.11.24 - 14:16
В Казахстане продолжается борьба с нелегальными пунктами техосмотра, которые, несмотря на запреты, продолжают предлагать услуги онлайн, ограничиваясь получением фото автомобиля от клиента. Почему такие такие пункты продолжают существовать и как с ними борются?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 441
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 14.11.24 - 14:16
Картина бесконтрольности началась с 2008 года. Её создатель Правительство РК, при правлении бывшего Елбасы! Посмотрим, что и как будет продвигаться контроль с участием Казавтожол!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6238
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 14.11.24 - 15:06
Цена на техосмотр поднимется однозначно!
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 170
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 14.11.24 - 19:59
Ваш техосмотр давно исжил себя! это кормушка для тех кто неспособен ни к чему! Придумали полную ерись для населения! Каждый сам должен быть в ответе за выезд на неисправном авто. Но! Для этого система наказания должна быть максимально жестокой и неовратимой для человека совершившего аварию напрмер из за отвратительного состояния авто.
Но есть и другой подход к теме! Это сделать техосмотр как в Германии! Что сложно опыт перенять? Или за это платить придётся недрами лет так 500? Просто на верху это никому не выгодно! Толчут воду в ступе считая всех дураками! Этот вопрос яйца выеденного не стоит чтоб столько лет его муссолить! Вывод один, это кто то финансово в этом заинтересовал ЛИЧНО! И жизнь людей на дороге ему по БАРАБАНУ! Не потому ли столько мути вокруг этого техосмотра???
Но есть и другой подход к теме! Это сделать техосмотр как в Германии! Что сложно опыт перенять? Или за это платить придётся недрами лет так 500? Просто на верху это никому не выгодно! Толчут воду в ступе считая всех дураками! Этот вопрос яйца выеденного не стоит чтоб столько лет его муссолить! Вывод один, это кто то финансово в этом заинтересовал ЛИЧНО! И жизнь людей на дороге ему по БАРАБАНУ! Не потому ли столько мути вокруг этого техосмотра???
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7210
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 14.11.24 - 22:56
Каждой год ТО я прохожу на одном и том же месте, ничего не меняется. Раньше хоть наклейки давали и для приличия фоткали авто с разных сторон,а нынче и того нет. Заплатил денег и езжай себе сколько хочешь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24854
Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
Отправлено: 14.11.24 - 23:09
Цитата:
А как там у них? В Канаде техосмотр делается только в момент купли/продажи. Потом хоть до дыр в полу катайся.
ZanoZOV:
Это сделать техосмотр как в Германии! Что сложно опыт перенять?
Это сделать техосмотр как в Германии! Что сложно опыт перенять?
А как там у них? В Канаде техосмотр делается только в момент купли/продажи. Потом хоть до дыр в полу катайся.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1677
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 14.11.24 - 23:21
Цитата:
.....а можно подробно как это в Германии этот осмотр проходят вообще интересно услышать....
ZanoZOV:
Но есть и другой подход к теме! Это сделать техосмотр как в Германии!
Но есть и другой подход к теме! Это сделать техосмотр как в Германии!
.....а можно подробно как это в Германии этот осмотр проходят вообще интересно услышать....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3650
Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
Отправлено: 14.11.24 - 23:31
Цитата:
Ну правильно, с вашей плотностью населения, как В Казахстане. Встанешь где, сам не рад будешь, что за машиной не следил.
А в Германии, более 80-ти миллионов населения на полторы кустанайских области, порядок должен быть регулирован. На и без того переполненных автобанах, нахватало ещё и тарантасов, которые, если не аварию организуют, так сами собою, дорогу застопорят. Поэтому ТО регулярное.
maxsaf:
А как там у них? В Канаде техосмотр делается только в момент купли/продажи. Потом хоть до дыр в полу катайся.
А как там у них? В Канаде техосмотр делается только в момент купли/продажи. Потом хоть до дыр в полу катайся.
Ну правильно, с вашей плотностью населения, как В Казахстане. Встанешь где, сам не рад будешь, что за машиной не следил.
А в Германии, более 80-ти миллионов населения на полторы кустанайских области, порядок должен быть регулирован. На и без того переполненных автобанах, нахватало ещё и тарантасов, которые, если не аварию организуют, так сами собою, дорогу застопорят. Поэтому ТО регулярное.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1677
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 15.11.24 - 00:21
Цитата:
.....вы мне напоминаете одних хорошо знакомых живущих в одном полушарии ищущих виновных...каждый первый или второй у нас ищет где пройти осмотр без головника....
абике:
Картина бесконтрольности началась с 2008 года. Её создатель Правительство РК, при правлении бывшего Елбасы! Посмотрим, что и как будет продвигаться контроль с участием Казавтожол!
Картина бесконтрольности началась с 2008 года. Её создатель Правительство РК, при правлении бывшего Елбасы! Посмотрим, что и как будет продвигаться контроль с участием Казавтожол!
.....вы мне напоминаете одних хорошо знакомых живущих в одном полушарии ищущих виновных...каждый первый или второй у нас ищет где пройти осмотр без головника....
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