Отправлено: - 21:32

saba:

Это как раз таки самое главное! Демография России и без войны шла на убыль, а что будет через цикл в 20 лет, когда не рождённые сейчас дети, не родят уже своих?

Цитата:Проблем у великих россиян много, в Госдуме заявили, что ожирение у женщин стало причиной низкой рождаемости в России. Отмечают, что у 30% женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения, и еще 25% находятся в стадии предожирения.Подробнее здесь: