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≡ Молодая костанайская спортсменка продолжает завоевывать награды на международных юношеских турнирах по настольному теннису
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50498
Молодая костанайская спортсменка продолжает завоевывать награды на международных юношеских турнирах по настольному теннису
Отправлено: 14.11.24 - 23:54
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Воспитанница отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ №2 Жания Бекмухамбетова в первой половине ноября приняла участие в трех международных турнирах по настольному теннису, прошедших в Словакии, Венгрии и Италии.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11430
Re: Молодая костанайская спортсменка продолжает завоевывать...
Отправлено: 14.11.24 - 23:54
#1
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---А в итоге на чемпионатах мира и олимпиаде победят китаянки .
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