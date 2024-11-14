НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 917 из 918«1...915916917918»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42204
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 21:31
#13741
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
выбитая техника что приходится мосфильму свой реквизит в виде танков 50ых годов армии отдавать

Хех..


Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5970
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 21:32
#13742
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Это как раз таки самое главное! Демография России и без войны шла на убыль, а что будет через цикл в 20 лет, когда не рождённые сейчас дети, не родят уже своих?


Проблем у великих россиян много, в Госдуме заявили, что ожирение у женщин стало причиной низкой рождаемости в России. Отмечают, что у 30% женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения, и еще 25% находятся в стадии предожирения.

Подробнее здесь:
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:20
#13743
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел сейчас "Белый тигр" Шахназарова... 2012 год...
Раньше кусками как-то виде...
Сейчас от начала до конца посмотрел.
Оказывается "Белый тигр" у него - символ нацизма.
Танкист уже после Победы говорит: " Ждёт он. Ждёт. Будет ждать 20 лет, 50... Может 100. И выползет..."
Вот он и выполз в 2014 году. На Украине...
...
Сжечь его надо. Выжечь. Калёным железом.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:35
#13744
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Но уже победа, что они освободили Глушково от своих же русских мародеров. Теперь это вот преподнесли за " победу"..

Ты уже начал отмечать? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:39
#13745
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Все что я пытался сказать - основывать единство групп населения на основе схожести языка или происхождения его от одного, условно скажем "предка", и даже на полной идентичности языка - это глупость. В частности факт того что единственный язык на котором я могу говорить - русский, никак не "роднит" меня с рф.

Ха-ха-ха)) А по какому тогда признаку люди собираются в группы, если не по языковому? По половому? Одна страна - мальчики, другая девочки? Или может по галлогруппам, ДНК тесты друг другу делают? По цвету глаз? Синенькие сюда, коричневинькие туда? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:42
#13746
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну если для тебя разница в 800 лет решает кто кому ближе то ладно)

Ну разумеется решает. Вы с россиянами за тридцать лет уже успели и их язык выкинуть на задворки, и кириллицу, и названия неблагозвучные своему уху сменить 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:44
#13747
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
казахи и узбеки в 15 веке вот разделились хотя по факту это один народ

Киргизов забыл. Они к кому ближе, к узбекам или казахам? :-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3650
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:55
#13748
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не помню уж, был ли ответ про зеркальные ответы, но вот один из примеров
Про военные базы НАТО, если кому гугл не в помощь! :lol:
То вот Статья за 21-ый годю
Хотя о присутствии (печеньки) было и раньше известно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:59
#13749
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Это как раз таки самое главное! Демография России и без войны шла на убыль, а что будет через цикл в 20 лет, когда не рождённые сейчас дети, не родят уже своих?

Ответьте на два простых вопроса - как уровень развития страны коррелирует с рождаемостью и на каком уровне по вашему мнению, находится Россия сейчас в сравнении с Россией десять лет назад?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42204
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:39
#13750
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы с россиянами за тридцать лет уже успели и их язык выкинуть на задворки, и кириллицу, и

Хм..
То есть я русский по духу и жена русская по крещению и дети русские, выкинули русский язык и сейчас говорим на языке жестов?
Что то ты канадец там врешь..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42204
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:40
#13751
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ты уже начал отмечать?

Без меня мародеры русского мира отметили..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:41
#13752
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
То есть я русский по духу и жена русская по крещению и дети русские, выкинули русский язык и сейчас говорим на языке жестов? Что то ты канадец там врешь..

Ты и есть те самые задворки, поэтому и с южанами у тебя мягко говоря, не очень :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
968
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:41
#13753
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А по какому тогда признаку люди собираются в группы, если не по языковому

Ну вы там рядом, поспрошайте у граждан сша и канады по какому признаку они объединились в эти государства. Сильно думаю что не английский язык там был основой выбора. Условие да.
Собственно и вы, поехали в канаду из-за того что там гос языки английский и французский? Думаю нет.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
968
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:46
#13754
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Во будет прикол, если целая смена местных не выйдет на работу на будущей АЭС

Шутка не по адресу. Я голосовал против строительства.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3650
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:56
#13755
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Я голосовал против строительства.

Ну это просто не прилично, личное мнение ставить выше, волеизъявления народа! :lol:
Профайл
Страница 917 из 918«1...915916917918»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS