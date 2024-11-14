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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 21:31
Цитата:
Хех..
abaika95:
выбитая техника что приходится мосфильму свой реквизит в виде танков 50ых годов армии отдавать
выбитая техника что приходится мосфильму свой реквизит в виде танков 50ых годов армии отдавать
Хех..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5970
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 21:32
Цитата:
Проблем у великих россиян много, в Госдуме заявили, что ожирение у женщин стало причиной низкой рождаемости в России. Отмечают, что у 30% женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения, и еще 25% находятся в стадии предожирения.
Подробнее здесь:
saba:
Это как раз таки самое главное! Демография России и без войны шла на убыль, а что будет через цикл в 20 лет, когда не рождённые сейчас дети, не родят уже своих?
Это как раз таки самое главное! Демография России и без войны шла на убыль, а что будет через цикл в 20 лет, когда не рождённые сейчас дети, не родят уже своих?
Проблем у великих россиян много, в Госдуме заявили, что ожирение у женщин стало причиной низкой рождаемости в России. Отмечают, что у 30% женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения, и еще 25% находятся в стадии предожирения.
Подробнее здесь:
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:20
Посмотрел сейчас "Белый тигр" Шахназарова... 2012 год...
Раньше кусками как-то виде...
Сейчас от начала до конца посмотрел.
Оказывается "Белый тигр" у него - символ нацизма.
Танкист уже после Победы говорит: " Ждёт он. Ждёт. Будет ждать 20 лет, 50... Может 100. И выползет..."
Вот он и выполз в 2014 году. На Украине...
...
Сжечь его надо. Выжечь. Калёным железом.
Раньше кусками как-то виде...
Сейчас от начала до конца посмотрел.
Оказывается "Белый тигр" у него - символ нацизма.
Танкист уже после Победы говорит: " Ждёт он. Ждёт. Будет ждать 20 лет, 50... Может 100. И выползет..."
Вот он и выполз в 2014 году. На Украине...
...
Сжечь его надо. Выжечь. Калёным железом.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:35
Цитата:
Ты уже начал отмечать?
111:
Но уже победа, что они освободили Глушково от своих же русских мародеров. Теперь это вот преподнесли за " победу"..
Но уже победа, что они освободили Глушково от своих же русских мародеров. Теперь это вот преподнесли за " победу"..
Ты уже начал отмечать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:39
Цитата:
Ха-ха-ха)) А по какому тогда признаку люди собираются в группы, если не по языковому? По половому? Одна страна - мальчики, другая девочки? Или может по галлогруппам, ДНК тесты друг другу делают? По цвету глаз? Синенькие сюда, коричневинькие туда?
Карачун:
Все что я пытался сказать - основывать единство групп населения на основе схожести языка или происхождения его от одного, условно скажем "предка", и даже на полной идентичности языка - это глупость. В частности факт того что единственный язык на котором я могу говорить - русский, никак не "роднит" меня с рф.
Все что я пытался сказать - основывать единство групп населения на основе схожести языка или происхождения его от одного, условно скажем "предка", и даже на полной идентичности языка - это глупость. В частности факт того что единственный язык на котором я могу говорить - русский, никак не "роднит" меня с рф.
Ха-ха-ха)) А по какому тогда признаку люди собираются в группы, если не по языковому? По половому? Одна страна - мальчики, другая девочки? Или может по галлогруппам, ДНК тесты друг другу делают? По цвету глаз? Синенькие сюда, коричневинькие туда?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:42
Цитата:
Ну разумеется решает. Вы с россиянами за тридцать лет уже успели и их язык выкинуть на задворки, и кириллицу, и названия неблагозвучные своему уху сменить
abaika95:
ну если для тебя разница в 800 лет решает кто кому ближе то ладно)
ну если для тебя разница в 800 лет решает кто кому ближе то ладно)
Ну разумеется решает. Вы с россиянами за тридцать лет уже успели и их язык выкинуть на задворки, и кириллицу, и названия неблагозвучные своему уху сменить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:44
Цитата:
Киргизов забыл. Они к кому ближе, к узбекам или казахам?
abaika95:
казахи и узбеки в 15 веке вот разделились хотя по факту это один народ
казахи и узбеки в 15 веке вот разделились хотя по факту это один народ
Киргизов забыл. Они к кому ближе, к узбекам или казахам?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:55
Не помню уж, был ли ответ про зеркальные ответы, но
вот один из примеров
Про военные базы НАТО, если кому гугл не в помощь!
То вот
Статья за 21-ый годю
Хотя о присутствии (печеньки) было и раньше известно.
Про военные базы НАТО, если кому гугл не в помощь!
То вот
Хотя о присутствии (печеньки) было и раньше известно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 22:59
Цитата:
Ответьте на два простых вопроса - как уровень развития страны коррелирует с рождаемостью и на каком уровне по вашему мнению, находится Россия сейчас в сравнении с Россией десять лет назад?
saba:
Это как раз таки самое главное! Демография России и без войны шла на убыль, а что будет через цикл в 20 лет, когда не рождённые сейчас дети, не родят уже своих?
Это как раз таки самое главное! Демография России и без войны шла на убыль, а что будет через цикл в 20 лет, когда не рождённые сейчас дети, не родят уже своих?
Ответьте на два простых вопроса - как уровень развития страны коррелирует с рождаемостью и на каком уровне по вашему мнению, находится Россия сейчас в сравнении с Россией десять лет назад?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:39
Цитата:
Хм..
То есть я русский по духу и жена русская по крещению и дети русские, выкинули русский язык и сейчас говорим на языке жестов?
Что то ты канадец там врешь..
maxsaf:
Вы с россиянами за тридцать лет уже успели и их язык выкинуть на задворки, и кириллицу, и
Вы с россиянами за тридцать лет уже успели и их язык выкинуть на задворки, и кириллицу, и
Хм..
То есть я русский по духу и жена русская по крещению и дети русские, выкинули русский язык и сейчас говорим на языке жестов?
Что то ты канадец там врешь..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:40
Цитата:
Без меня мародеры русского мира отметили..
maxsaf:
Ты уже начал отмечать?
Ты уже начал отмечать?
Без меня мародеры русского мира отметили..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:41
Цитата:
Ты и есть те самые задворки, поэтому и с южанами у тебя мягко говоря, не очень
111:
То есть я русский по духу и жена русская по крещению и дети русские, выкинули русский язык и сейчас говорим на языке жестов? Что то ты канадец там врешь..
То есть я русский по духу и жена русская по крещению и дети русские, выкинули русский язык и сейчас говорим на языке жестов? Что то ты канадец там врешь..
Ты и есть те самые задворки, поэтому и с южанами у тебя мягко говоря, не очень
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 968
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:41
Цитата:
Ну вы там рядом, поспрошайте у граждан сша и канады по какому признаку они объединились в эти государства. Сильно думаю что не английский язык там был основой выбора. Условие да.
Собственно и вы, поехали в канаду из-за того что там гос языки английский и французский? Думаю нет.
maxsaf:
А по какому тогда признаку люди собираются в группы, если не по языковому
А по какому тогда признаку люди собираются в группы, если не по языковому
Ну вы там рядом, поспрошайте у граждан сша и канады по какому признаку они объединились в эти государства. Сильно думаю что не английский язык там был основой выбора. Условие да.
Собственно и вы, поехали в канаду из-за того что там гос языки английский и французский? Думаю нет.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 968
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:46
Цитата:
Шутка не по адресу. Я голосовал против строительства.
maxsaf:
Во будет прикол, если целая смена местных не выйдет на работу на будущей АЭС
Во будет прикол, если целая смена местных не выйдет на работу на будущей АЭС
Шутка не по адресу. Я голосовал против строительства.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 23:56
Цитата:
Ну это просто не прилично, личное мнение ставить выше, волеизъявления народа!
Карачун:
Я голосовал против строительства.
Я голосовал против строительства.
Ну это просто не прилично, личное мнение ставить выше, волеизъявления народа!
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