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≡ Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50497
Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
Отправлено: 14.11.24 - 14:16
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В Казахстане продолжается борьба с нелегальными пунктами техосмотра, которые, несмотря на запреты, продолжают предлагать услуги онлайн, ограничиваясь получением фото автомобиля от клиента. Почему такие такие пункты продолжают существовать и как с ними борются?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
441
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 14.11.24 - 14:16
#1
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Картина бесконтрольности началась с 2008 года. Её создатель Правительство РК, при правлении бывшего Елбасы! Посмотрим, что и как будет продвигаться контроль с участием Казавтожол!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6238
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 14.11.24 - 15:06
#2
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Цена на техосмотр поднимется однозначно!
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
170
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 14.11.24 - 19:59
#3
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Ваш техосмотр давно исжил себя! это кормушка для тех кто неспособен ни к чему! Придумали полную ерись для населения! Каждый сам должен быть в ответе за выезд на неисправном авто. Но! Для этого система наказания должна быть максимально жестокой и неовратимой для человека совершившего аварию напрмер из за отвратительного состояния авто.
Но есть и другой подход к теме! Это сделать техосмотр как в Германии! Что сложно опыт перенять? Или за это платить придётся недрами лет так 500? Просто на верху это никому не выгодно! Толчут воду в ступе считая всех дураками! Этот вопрос яйца выеденного не стоит чтоб столько лет его муссолить! Вывод один, это кто то финансово в этом заинтересовал ЛИЧНО! И жизнь людей на дороге ему по БАРАБАНУ! Не потому ли столько мути вокруг этого техосмотра???
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7210
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 14.11.24 - 22:56
#4
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Каждой год ТО я прохожу на одном и том же месте, ничего не меняется. Раньше хоть наклейки давали и для приличия фоткали авто с разных сторон,а нынче и того нет. Заплатил денег и езжай себе сколько хочешь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24853
Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
Отправлено: 14.11.24 - 23:09
#5
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Цитата:
ZanoZOV:
Это сделать техосмотр как в Германии! Что сложно опыт перенять?

А как там у них? В Канаде техосмотр делается только в момент купли/продажи. Потом хоть до дыр в полу катайся.
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