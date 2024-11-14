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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 12:13
Цитата:
там копейки
их местные челябинские чиновники разворовывают
главное сумма с аренды идет мне а я на эти деньги тут казахстанские товары беру
путин уйдет я еще одну хату поеду куплю
Цитата:
зачем ждать 20 лет?
уже видим
самое популярное имя у новорождённых в Ханты мансийском автономном округе это Мухаммед))
дальше данная тенденция будет расширяться
Вани и Сережи в полях украины лежат мертвые
их сыновья сопьются в деревнях а дочери выйдут замуж за приезжих Махмудонов и Ибрагимов только потому что последние не пьют
и нарожают Ильясов
так постепенно население россии будет заменено по этническому составу как было в римской империи
путин победил
лимон:
налоги от сдачи идут на СВО?
налоги от сдачи идут на СВО?
там копейки
их местные челябинские чиновники разворовывают
главное сумма с аренды идет мне а я на эти деньги тут казахстанские товары беру
путин уйдет я еще одну хату поеду куплю
Цитата:
saba:
емография России и без войны шла на убыль, а что будет через цикл в 20 лет
емография России и без войны шла на убыль, а что будет через цикл в 20 лет
зачем ждать 20 лет?
уже видим
самое популярное имя у новорождённых в Ханты мансийском автономном округе это Мухаммед))
дальше данная тенденция будет расширяться
Вани и Сережи в полях украины лежат мертвые
их сыновья сопьются в деревнях а дочери выйдут замуж за приезжих Махмудонов и Ибрагимов только потому что последние не пьют
и нарожают Ильясов
так постепенно население россии будет заменено по этническому составу как было в римской империи
путин победил
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 12:36
Цитата:
какие? WB? OZON?
abaika95:
а я на эти деньги тут казахстанские товары беру
а я на эти деньги тут казахстанские товары беру
какие? WB? OZON?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 13:39
Цитата:
Местные товары беру, в озоне и ВБ брать нечего
Цены такие же как и тут
Брал пару книг может быть только до войны пока цензуры не было
Сейчас беру книги прямо из Латвии из редакции медузы
Там книги про Вагнер выходят,про войну,про путинскую власть итд
Акунин,Глуховский, Кашин все авторы кого запретили
лимон:
какие? WB? OZON?
какие? WB? OZON?
Местные товары беру, в озоне и ВБ брать нечего
Цены такие же как и тут
Брал пару книг может быть только до войны пока цензуры не было
Сейчас беру книги прямо из Латвии из редакции медузы
Там книги про Вагнер выходят,про войну,про путинскую власть итд
Акунин,Глуховский, Кашин все авторы кого запретили
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 14:54
Цитата:
во заливает
abaika95:
Местные товары беру, в озоне и ВБ брать нечего Цены такие же как и тут
Местные товары беру, в озоне и ВБ брать нечего Цены такие же как и тут
во заливает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 14:55
Цитата:
например?
abaika95:
Местные товары беру
Местные товары беру
например?
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 152
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 15:20
Цитата:
В 2023 году самыми популярными именами у новорождённых в России, по данным портала «Реестр ЗАГС», были:
Для девочек: София (24 065 детей). Для мальчиков: Михаил (23 645).
Также в топ-5 женских имён вошли Ева (19 142), Анна (18 398), Мария (16 800) и Виктория (15 971). 1
В 2024 году пятерка популярных имён у новорождённых в России выглядела следующим образом:
Для девочек: Мария (5,9 тысячи человек), Виктория (5,9 тысячи), Анна (6,7 тысячи), Ева (7 тысяч) и София (8,5 тысячи человек).
Для мальчиков: Тимофей (6,1 тысячи), Матвей (6,4), Артём (7,8), Александр (8,3) и Михаил (8,8 тысяч человек)
Список популярных имён может меняться в зависимости от региона, так как традиции именования детей могут отличаться .
Из яндекса
[Исправлено: simkst, 14.11.2024 - 16:21]
abaika95:
самое популярное имя у новорождённых в Ханты мансийском автономном округе это Мухаммед
самое популярное имя у новорождённых в Ханты мансийском автономном округе это Мухаммед
В 2023 году самыми популярными именами у новорождённых в России, по данным портала «Реестр ЗАГС», были:
Для девочек: София (24 065 детей). Для мальчиков: Михаил (23 645).
Также в топ-5 женских имён вошли Ева (19 142), Анна (18 398), Мария (16 800) и Виктория (15 971). 1
В 2024 году пятерка популярных имён у новорождённых в России выглядела следующим образом:
Для девочек: Мария (5,9 тысячи человек), Виктория (5,9 тысячи), Анна (6,7 тысячи), Ева (7 тысяч) и София (8,5 тысячи человек).
Для мальчиков: Тимофей (6,1 тысячи), Матвей (6,4), Артём (7,8), Александр (8,3) и Михаил (8,8 тысяч человек)
Список популярных имён может меняться в зависимости от региона, так как традиции именования детей могут отличаться .
Из яндекса
[Исправлено: simkst, 14.11.2024 - 16:21]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 15:29
Цитата:
что заливает? в вб и озоне брать нечего чего небыло бы у нас в каспи
Цитата:
сотни раз уже перечислял
для фруктовых напомню
колбасы, мясо, птица, сыры, молочка вся, макаронные изделия, хлеб крупы, кондитерка (еще украинская) фрукты, овощи местные либо Узбекистан или азербайджан, напитки (включая газировку, пиво, водку,коньяк, вино грузинское или молдовское) снеки, рыбу свежую и мороженую.
российское может быть рыбную консерву но очень редко и лучше прибалтийские взять
из техники все либо китайское либо южно корейское, тайвань, сингапур (у россии так и так ничего нет)
мебель и товары по дому местные (у нас куча мебельных фабрик открылось)
без чего российского тут не обойтись?
Цитата:
ты не читатель а писатель видимо?
ХМАО пропустили уточнение?
лимон:
во заливает
во заливает
что заливает? в вб и озоне брать нечего чего небыло бы у нас в каспи
Цитата:
лимон:
например?
например?
сотни раз уже перечислял
для фруктовых напомню
колбасы, мясо, птица, сыры, молочка вся, макаронные изделия, хлеб крупы, кондитерка (еще украинская) фрукты, овощи местные либо Узбекистан или азербайджан, напитки (включая газировку, пиво, водку,коньяк, вино грузинское или молдовское) снеки, рыбу свежую и мороженую.
российское может быть рыбную консерву но очень редко и лучше прибалтийские взять
из техники все либо китайское либо южно корейское, тайвань, сингапур (у россии так и так ничего нет)
мебель и товары по дому местные (у нас куча мебельных фабрик открылось)
без чего российского тут не обойтись?
Цитата:
simkst:
В 2023 году самыми популярными именами у новорождённых в России, по данным портала «Реестр ЗАГС», были:
В 2023 году самыми популярными именами у новорождённых в России, по данным портала «Реестр ЗАГС», были:
ты не читатель а писатель видимо?
ХМАО пропустили уточнение?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 15:38
щас вот сижу
комп hp принтер кэнон, сотик китайский, чайник береке казахстанский,вода тасай, вещи либо турция либо кыргызстан, кросовки китайские, даже чашки китайские
оглядываюсь что же тут российского может быть чтобы прям вот уели меня?
не нахожу
я же не специально все подбирал чтобы не российское было, просто брал что есть
часы на руках южнокорейские! дожили
где российская то продукция?? ауу??
бывшая сверхдержава а соседа товаром своим завалить не может
тут по идее от ручки кончая компами все российское должно быть, она в 150 км тут
но увы))) нехрена своего у них нет
комп hp принтер кэнон, сотик китайский, чайник береке казахстанский,вода тасай, вещи либо турция либо кыргызстан, кросовки китайские, даже чашки китайские
оглядываюсь что же тут российского может быть чтобы прям вот уели меня?
не нахожу
я же не специально все подбирал чтобы не российское было, просто брал что есть
часы на руках южнокорейские! дожили
где российская то продукция?? ауу??
бывшая сверхдержава а соседа товаром своим завалить не может
тут по идее от ручки кончая компами все российское должно быть, она в 150 км тут
но увы))) нехрена своего у них нет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 15:40
нашел!!! бумага для принтера! бумага российская! город Коряжма архангельская область
вот достижение! лес северный на бумагу переводят и нас ею заваливают
горд за соседей
вот достижение! лес северный на бумагу переводят и нас ею заваливают
горд за соседей
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 152
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 15:41
Цитата:
Тыкать не надо
Цитата:
А к чему утверждение про тенденции?
abaika95:
ты
ты
Тыкать не надо
Цитата:
abaika95:
ХМАО пропустили уточнение?
ХМАО пропустили уточнение?
А к чему утверждение про тенденции?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 15:44
Цитата:
тыЦитата:
а ХМАО что у нас на северном кавказе? или ТЫ не знаешь что такое ИНДУКЦИЯ когда от частного к общему?
simkst:
Тыкать не надо
Тыкать не надо
тыЦитата:
simkst:
А к чему утверждение про тенденции?
А к чему утверждение про тенденции?
а ХМАО что у нас на северном кавказе? или ТЫ не знаешь что такое ИНДУКЦИЯ когда от частного к общему?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 16:57
Цитата:
так половина перечисленного и не местное, или это другое?
Цитата:
со складской? или нижней оптовки?
abaika95:
сотни раз уже перечислял для фруктовых напомню колбасы, мясо, птица, сыры, молочка вся, макаронные изделия, хлеб крупы, кондитерка (еще украинская) фрукты, овощи местные либо Узбекистан или азербайджан, напитки (включая газировку, пиво, водку,коньяк, вино грузинское или молдовское) снеки, рыбу свежую и мороженую. российское может быть рыбную консерву но очень редко и лучше прибалтийские взять
сотни раз уже перечислял для фруктовых напомню колбасы, мясо, птица, сыры, молочка вся, макаронные изделия, хлеб крупы, кондитерка (еще украинская) фрукты, овощи местные либо Узбекистан или азербайджан, напитки (включая газировку, пиво, водку,коньяк, вино грузинское или молдовское) снеки, рыбу свежую и мороженую. российское может быть рыбную консерву но очень редко и лучше прибалтийские взять
так половина перечисленного и не местное, или это другое?
Цитата:
abaika95:
вещи либо турция либо кыргызстан, кросовки китайские, даже чашки китайские
вещи либо турция либо кыргызстан, кросовки китайские, даже чашки китайские
со складской? или нижней оптовки?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 17:02
Цитата:
и ламинат весь с Еката тянут)))
abaika95:
мебель и товары по дому местные (у нас куча мебельных фабрик открылось)
мебель и товары по дому местные (у нас куча мебельных фабрик открылось)
и ламинат весь с Еката тянут)))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 17:09
Цитата:
у цифрового подгорает, так распинается, бедненький
abaika95:
для фруктовых напомню
для фруктовых напомню
у цифрового подгорает, так распинается, бедненький
-
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