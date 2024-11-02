Отправлено: - 15:12

[Исправлено: Kairat stayer, 09.11.2024 - 16:14]

[Исправлено: Kairat stayer, 09.11.2024 - 16:16]

Друзья, всем желаю мира, добра, позитива, хорошего дня и прекрасного настроения!saba: В Ютубе попалось нечаянно, опрос населения в городе Шахты Ростовской области, Глас народа называется, блогер квадроберов в городе искал и попутно про проблемы спрашивал. Прямая речь:"Самая главная проблема это деградация населения, народ деградирует, а виновата в этом Америка, я так считаю!".Занавес.Карачун: Хороший выбор. Во-первых безопасно, во-вторых полностью снимает всю ответственность.Вообще америка замечательная страна и ей нужно бы быть благодарными только за то что на нее можно списать всю свою тупорылость, лень и безволие.Kairat stayer: Да уж, у великих россиян, во всех бедах виноваты проклятые Америка и Запад, как у наших сказочников на форуме, но конечно, не в коем случае, не они сами. Проще сказать, что виновен кто-то другой во всех наших бедах.Глава Сбербанка РФ Герман Греф лет десять тому назад, отмечал что людям нельзя позволять быть образованными, потому, что ими будет сложно управлять и манипулировать.Подробнее здесь:Сказочники - погружены в свой мир фантазии и волшебства, поэтому ими легко управлять и манипулировать!