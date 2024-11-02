Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, пусть радостью наполнится этот осенний день, сказочники просыпайтесь поскорей, сразу всем станет веселей!
Друзья, всем желаю мира, добра, позитива, хорошего дня и прекрасного настроения!
saba: В Ютубе попалось нечаянно, опрос населения в городе Шахты Ростовской области, Глас народа называется, блогер квадроберов в городе искал и попутно про проблемы спрашивал. Прямая речь:"Самая главная проблема это деградация населения, народ деградирует, а виновата в этом Америка, я так считаю!".Занавес.
Карачун: Хороший выбор. Во-первых безопасно, во-вторых полностью снимает всю ответственность.Вообще америка замечательная страна и ей нужно бы быть благодарными только за то что на нее можно списать всю свою тупорылость, лень и безволие.
Kairat stayer: Да уж, у великих россиян, во всех бедах виноваты проклятые Америка и Запад, как у наших сказочников на форуме, но конечно, не в коем случае, не они сами. Проще сказать, что виновен кто-то другой во всех наших бедах.
Глава Сбербанка РФ Герман Греф лет десять тому назад, отмечал что людям нельзя позволять быть образованными, потому, что ими будет сложно управлять и манипулировать.
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