Отправлено: - 12:13

лимон:

налоги от сдачи идут на СВО?

saba:

емография России и без войны шла на убыль, а что будет через цикл в 20 лет

Цитата:там копейкиих местные челябинские чиновники разворовываютглавное сумма с аренды идет мне а я на эти деньги тут казахстанские товары берупутин уйдет я еще одну хату поеду куплюЦитата:зачем ждать 20 лет?уже видимсамое популярное имя у новорождённых в Ханты мансийском автономном округе это Мухаммед))дальше данная тенденция будет расширятьсяВани и Сережи в полях украины лежат мертвыеих сыновья сопьются в деревнях а дочери выйдут замуж за приезжих Махмудонов и Ибрагимов только потому что последние не пьюти нарожают Ильясовтак постепенно население россии будет заменено по этническому составу как было в римской империипутин победил