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≡ Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50494
Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
Отправлено: 14.11.24 - 14:16
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В Казахстане продолжается борьба с нелегальными пунктами техосмотра, которые, несмотря на запреты, продолжают предлагать услуги онлайн, ограничиваясь получением фото автомобиля от клиента. Почему такие такие пункты продолжают существовать и как с ними борются?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
438
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 14.11.24 - 14:16
#1
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Картина бесконтрольности началась с 2008 года. Её создатель Правительство РК, при правлении бывшего Елбасы! Посмотрим, что и как будет продвигаться контроль с участием Казавтожол!
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6238
Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...
Отправлено: 14.11.24 - 15:06
#2
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Цена на техосмотр поднимется однозначно!
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