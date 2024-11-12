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Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50492
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 12.11.24 - 16:08
- Бывает так, что тщеславие буквально разоряет наших сограждан, - уверен аксакал Жандарбек СЕИТОВ. - Мы должны найти общее мнение по этому вопросу и единым решением осудить никчемные излишества, которые ни по вере, ни по обычаям народа.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 05.02.15
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- 6237
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 13.11.24 - 08:58
Цитата:
Тут я с тобой категорически не согласен!!! Может где то так и происходит , но в подавляющем количестве случаев,это всё таки память об ушедшем!
111:
Приходят ради живых,
Приходят ради живых,
Тут я с тобой категорически не согласен!!! Может где то так и происходит , но в подавляющем количестве случаев,это всё таки память об ушедшем!
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 09:00
Цитата:
Я думаю, что не надо об этом думать: - самое главное что бы рядом были - дети, родные. А, про друзей , соседей и прочих - вы же бываете на похоронах и знаете как ведут себя люди: - пришли, телефон вытащили и уткнулись в Инстраграмм, Фейсбук, другие - о погоде, о делах, анекдоты, смех. Проводили, покушали, поболтали, вышли и уже ЗАБЫЛИ про умершего.
Я лично к этому отношусь спокойно, как бы морально готовлюсь и мне как то уже по барабану - кто придёт, как придёт, что скажет, какой стол: - самое главное - что бы дети и близкая родня была и всё.
Я какой был при жизни, таким меня и запомнят - одни похороны и как их провели- НИЧЕГО не будут значит.
[Исправлено: ACROS, 13.11.2024 - 10:11]
saba:
придут ли ко мне столько людей,
придут ли ко мне столько людей,
Я думаю, что не надо об этом думать: - самое главное что бы рядом были - дети, родные. А, про друзей , соседей и прочих - вы же бываете на похоронах и знаете как ведут себя люди: - пришли, телефон вытащили и уткнулись в Инстраграмм, Фейсбук, другие - о погоде, о делах, анекдоты, смех. Проводили, покушали, поболтали, вышли и уже ЗАБЫЛИ про умершего.
Я лично к этому отношусь спокойно, как бы морально готовлюсь и мне как то уже по барабану - кто придёт, как придёт, что скажет, какой стол: - самое главное - что бы дети и близкая родня была и всё.
Я какой был при жизни, таким меня и запомнят - одни похороны и как их провели- НИЧЕГО не будут значит.
[Исправлено: ACROS, 13.11.2024 - 10:11]
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 09:09
Цитата:
Всё верно: - 3 дня, 7 дней, 40 дней, 100 дней, жылы-годовщина - это обязательные мероприятия со стороны родственников- они и так называются- еске-алу, то есть по русски - поминки.
Нагаши-дед так меня учил.
Приходят в честь умерших и вспоминают их, а не из чувства расположения, уважения и степени знакомства с родственниками умерших.
[Исправлено: ACROS, 13.11.2024 - 10:34]
saba:
это всё таки память об ушедшем!
это всё таки память об ушедшем!
Всё верно: - 3 дня, 7 дней, 40 дней, 100 дней, жылы-годовщина - это обязательные мероприятия со стороны родственников- они и так называются- еске-алу, то есть по русски - поминки.
Нагаши-дед так меня учил.
Приходят в честь умерших и вспоминают их, а не из чувства расположения, уважения и степени знакомства с родственниками умерших.
[Исправлено: ACROS, 13.11.2024 - 10:34]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 965
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 09:49
Погребальные обряды существовали еще у ранних представителей рода хомо, тысяч 200 лет назад. Потом тысячелетия познания устройства мира, века просвещения, затем массового просвещения...все впустую.
А язвительные "критики" эволюции с ухмылкой спрашивают "...че ж сейчас из обезьяны человек не получается?"
Тут из человека человек не сказать чтобы сильно хорошо получился за эти сотни тысяч лет
А язвительные "критики" эволюции с ухмылкой спрашивают "...че ж сейчас из обезьяны человек не получается?"
Тут из человека человек не сказать чтобы сильно хорошо получился за эти сотни тысяч лет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16966
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 13.11.24 - 10:06
Цитата:
убеждение может быть
примера не вижу
тут же фото мечети с золотыми куполами и внутренняя отделка с дорогущими коврами и лепниной
это че за пример такой?)) скромнее надо быть скромнее
Наши религиозные лидеры, - отметил Нурлан Сейдагалиев, - действуют убеждением и примером. Ислам не одобряет ненужную роскошь и тщеславие,
убеждение может быть
примера не вижу
тут же фото мечети с золотыми куполами и внутренняя отделка с дорогущими коврами и лепниной
это че за пример такой?)) скромнее надо быть скромнее
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1672
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 13.11.24 - 20:15
Цитата:
......правда Абайка я из другой конфессии а вот это дорогое убранство мечети золотые купола, оттелка с коврами это пример который ты не понимаешь,может когда то дай Всевышний поймёшь,мечеть и всё это дорогое убранство сооружено за деньги прихожан и пожерований людей кто то внёс хоть какую то лепту.....
abaika95:
тут же фото мечети с золотыми куполами и внутренняя отделка с дорогущими коврами и лепниной это че за пример такой?)) скромнее надо быть скромнее
тут же фото мечети с золотыми куполами и внутренняя отделка с дорогущими коврами и лепниной это че за пример такой?)) скромнее надо быть скромнее
......правда Абайка я из другой конфессии а вот это дорогое убранство мечети золотые купола, оттелка с коврами это пример который ты не понимаешь,может когда то дай Всевышний поймёшь,мечеть и всё это дорогое убранство сооружено за деньги прихожан и пожерований людей кто то внёс хоть какую то лепту.....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16966
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 14.11.24 - 10:15
Цитата:
Это ты я смотрю не понимаешь
Если имам с высокой трибуны вещает что скромнее надо быть и не надо такие поминки закатывать дорогущие чеж сам в лепнине сидит которую ему прихожане купили? Зачем купола золотые? Аллах без них не увидит что это мечеть что-ли?
Откажись от роскоши
Сделай мечеть скромную как при пророке
Просто здание куда мог любой путник спокойно зайти и даже переночевать
Потомучто изначально мечеть не дворец а пункт притяжения для простых людей
Богатые могут и дома намаз делать
родом из Шанхая2022:
сооружено за деньги прихожан и пожерований людей кто то внёс хоть какую то лепту.....
сооружено за деньги прихожан и пожерований людей кто то внёс хоть какую то лепту.....
Это ты я смотрю не понимаешь
Если имам с высокой трибуны вещает что скромнее надо быть и не надо такие поминки закатывать дорогущие чеж сам в лепнине сидит которую ему прихожане купили? Зачем купола золотые? Аллах без них не увидит что это мечеть что-ли?
Откажись от роскоши
Сделай мечеть скромную как при пророке
Просто здание куда мог любой путник спокойно зайти и даже переночевать
Потомучто изначально мечеть не дворец а пункт притяжения для простых людей
Богатые могут и дома намаз делать
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 14.11.24 - 12:08
Цитата:
Насчёт - денег ПРИХОЖАН - сильно сомневаюсь - вроде мечеть в КЖБИ построена на БЮДЖЕТНЫЕ ( начата при архангеле и закончена бардом) деньги и все муллы и ДУМК тоже существуют на деньги из бюджета- могу ошибаться, но кажеться так оно и есть.
Цитата:
Наверное это так принято и не только в исламе: - посмотрите на золотые купола православных церквей и внутреннее БОГАТОЕ убранство соборов и храмов.
Сами арабы тоже сейчас шикуют: - ковры, золото, драгоценности - всеми этими благами обделаны практически все мечети Аравийского полуострова.
На их фоне чуть скромнее выгледят готические храмы католиков и пагоды буддистов.
родом из Шанхая2022:
мечеть и всё это дорогое убранство сооружено за деньги прихожан и пожерований
мечеть и всё это дорогое убранство сооружено за деньги прихожан и пожерований
Насчёт - денег ПРИХОЖАН - сильно сомневаюсь - вроде мечеть в КЖБИ построена на БЮДЖЕТНЫЕ ( начата при архангеле и закончена бардом) деньги и все муллы и ДУМК тоже существуют на деньги из бюджета- могу ошибаться, но кажеться так оно и есть.
Цитата:
abaika95:
Зачем купола золотые? Аллах без них не увидит что это мечеть что-ли?
Зачем купола золотые? Аллах без них не увидит что это мечеть что-ли?
Наверное это так принято и не только в исламе: - посмотрите на золотые купола православных церквей и внутреннее БОГАТОЕ убранство соборов и храмов.
Сами арабы тоже сейчас шикуют: - ковры, золото, драгоценности - всеми этими благами обделаны практически все мечети Аравийского полуострова.
На их фоне чуть скромнее выгледят готические храмы католиков и пагоды буддистов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16966
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 14.11.24 - 12:20
Цитата:
в исламе это как раз и не принято а перенято у Византии османами (османы те еще новоделы были)
и христиане изначально в пещерах сборы проводили
поэтому армянская христианская церковь (первая в мире) и внешне и внутри похожа на катакомбы
есть и православные церкви скромные и бедные внутренним убранством Цитата:
нефтяные бабки карман тянут
незнают куда свою лепнину впихнуть это у них от османов и их тяги к золоту
в центральной азии мечети всегда были похожи на багдадские или персидские
купола с мозаикой и внутренняя отделка вся из стекла и витражей
смотрится эстетично но при этом не пошло как у арабов с их золотой лепниной
ACROS:
Наверное это так принято и не только в исламе:
Наверное это так принято и не только в исламе:
в исламе это как раз и не принято а перенято у Византии османами (османы те еще новоделы были)
и христиане изначально в пещерах сборы проводили
поэтому армянская христианская церковь (первая в мире) и внешне и внутри похожа на катакомбы
есть и православные церкви скромные и бедные внутренним убранством Цитата:
ACROS:
Сами арабы тоже сейчас шикуют: - ковры, золото, драгоценности - всеми этими благами обделаны практически все мечети Аравийского полуострова.
Сами арабы тоже сейчас шикуют: - ковры, золото, драгоценности - всеми этими благами обделаны практически все мечети Аравийского полуострова.
нефтяные бабки карман тянут
незнают куда свою лепнину впихнуть это у них от османов и их тяги к золоту
в центральной азии мечети всегда были похожи на багдадские или персидские
купола с мозаикой и внутренняя отделка вся из стекла и витражей
смотрится эстетично но при этом не пошло как у арабов с их золотой лепниной
-
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