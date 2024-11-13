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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 21:45
#13711
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Цитата:
111:
просто деньги..

Не обязательно деньги. Даже не обязательно чтобы территории. Может выберут денацификацию и демилитаризацию, а от остального откажутся. От чего то все равно прийдётся отказаться, а что-то останется.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 21:46
#13712
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Цитата:
111:
Россия потерпела позорное поражение от нации Украинец.

Ну если бы это было так, то зачем тогда переговоры. Просто объяви Украину страной победительницей, пусть садятся и ждут репарации.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 21:48
#13713
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Цитата:
111:
тупейшем наваре земель и полезных ископаемых и все?

По итогам договора будет ясно. Пока только догадки.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 22:05
#13714
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Цитата:
Россия потерпела позорное поражение от нации Украинец Источник:

ты че несешь

[Исправлено: Gljuk, 13.11.2024 - 22:14]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 22:36
#13715
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саба, ты че за хохлов то переживаешь?
может стоит с начать с себя?
переживать.
ps. ничего личного
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3645
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 00:02
#13716
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Информация к размышлению!
9-ть лет назад.

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3645
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 01:00
#13717
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продолжим

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
965
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 10:26
#13718
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Цитата:
maxsaf:
Приезжайте, поговорите с американцами на русском

Все что я пытался сказать - основывать единство групп населения на основе схожести языка или происхождения его от одного, условно скажем "предка", и даже на полной идентичности языка - это глупость. В частности факт того что единственный язык на котором я могу говорить - русский, никак не "роднит" меня с рф.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16966
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 11:04
#13719
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Цитата:
maxsaf:
Ты хоть читаешь то что пишешь. Сам только что доказал, что русские и украинцы друг другу ближе, чем англичане и немцы

ну если для тебя разница в 800 лет решает кто кому ближе то ладно) по факту русские и украинцы 800 лет назад разъединились как два отдельных народа и пошли разными дорогами
казахи и узбеки в 15 веке вот разделились хотя по факту это один народ
а по прошествии 600 лет и не скажешь
объединять народы военным путем это еще лет на 500 отбросить назад всю дружбу что путин с успехом и сделал

у русских кто теперь братский народ? беларусы ? якія актыўна сваю мову ўкараняюць усюды?))
а забыл. эфиопия братский народ русским)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16966
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 11:11
#13720
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Цитата:
maxsaf:
Давайте дождемся результатов. Щас Трамп их всех за стол переговоров усадит

сверхдержава))

ждет пока учитель не придет и не помирит первоклашек сказав что драться больше нельзя)) Цитата:
maxsaf:
Если удастся убедить каждую из сторон отказаться от половины своих претензий - Россия все равно останется в наваре.

навар?
300 тыс убитых и покалечаных мужиков
полностью уничтоженные части контрактной армии (самой боеспособной)
выбитая техника что приходится мосфильму свой реквизит в виде танков 50ых годов армии отдавать
потеря европейского газового рынка (основного для рф)
подорожание товаров и обширные санкции на россиян
ради того чтобы кусок степи отжать где все разрушено
и самое главное мировой позор
когда путин кричал там что проведем денацификацию и демилитаризацию украины и обделался))
такого позорняка и потерь у россии даже после первой чеченской не было
а тогда алкаш ельцин был у власти кстати

тоесть алкаш получается лучше чем шизанутый кгбшник
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6237
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 11:17
#13721
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Цитата:
electro:
саба, ты че за хохлов то переживаешь? может стоит с начать с себя

Хотя бы потому,что у меня воспитанники там и друг-одноклассник.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6237
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 11:20
#13722
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Цитата:
electro:
может стоит с начать с себя? переживать.

Так я и переживаю! Ситуация примерно такая, когда прожив много лет с соседом, вдруг обнаружил что он людоед.Отношения вроде хорошие, но пока он соседа с другой стороны дожевывает, как то не по себе
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16966
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 11:32
#13723
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щас нам местная вата и российские пропогандоны будут активно продавать УСПЕХ войны с украиной))
уже начали)

мол смотрите мы же и не собирались всю украину захватывать, наша цель была только село нижние подмышки занять и показать НАТЕ что мы супер сильные и мега опасные!!!
а то что корейцев на подмогу вызывали, и истерили что ядерное оружие применим, и военный мятеж у нас был, и пришлось 300 тыс мужиков призывать на фронт так как армия не справилась так это для вида все было))
мы шутили так
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6237
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 11:38
#13724
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Цитата:
abaika95:
300 тыс убитых и покалечаных мужиков

Это как раз таки самое главное! Демография России и без войны шла на убыль, а что будет через цикл в 20 лет, когда не рождённые сейчас дети, не родят уже своих?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1531
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.11.24 - 12:02
#13725
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abaika95:


что там с квартирой в Челябинске? налоги от сдачи идут на СВО?
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