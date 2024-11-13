maxsaf: Приезжайте, поговорите с американцами на русском
Все что я пытался сказать - основывать единство групп населения на основе схожести языка или происхождения его от одного, условно скажем "предка", и даже на полной идентичности языка - это глупость. В частности факт того что единственный язык на котором я могу говорить - русский, никак не "роднит" меня с рф.
maxsaf: Ты хоть читаешь то что пишешь. Сам только что доказал, что русские и украинцы друг другу ближе, чем англичане и немцы
ну если для тебя разница в 800 лет решает кто кому ближе то ладно) по факту русские и украинцы 800 лет назад разъединились как два отдельных народа и пошли разными дорогами казахи и узбеки в 15 веке вот разделились хотя по факту это один народ а по прошествии 600 лет и не скажешь объединять народы военным путем это еще лет на 500 отбросить назад всю дружбу что путин с успехом и сделал
у русских кто теперь братский народ? беларусы ? якія актыўна сваю мову ўкараняюць усюды?)) а забыл. эфиопия братский народ русским)
maxsaf: Давайте дождемся результатов. Щас Трамп их всех за стол переговоров усадит
сверхдержава))
ждет пока учитель не придет и не помирит первоклашек сказав что драться больше нельзя)) Цитата:
maxsaf: Если удастся убедить каждую из сторон отказаться от половины своих претензий - Россия все равно останется в наваре.
навар? 300 тыс убитых и покалечаных мужиков полностью уничтоженные части контрактной армии (самой боеспособной) выбитая техника что приходится мосфильму свой реквизит в виде танков 50ых годов армии отдавать потеря европейского газового рынка (основного для рф) подорожание товаров и обширные санкции на россиян ради того чтобы кусок степи отжать где все разрушено и самое главное мировой позор когда путин кричал там что проведем денацификацию и демилитаризацию украины и обделался)) такого позорняка и потерь у россии даже после первой чеченской не было а тогда алкаш ельцин был у власти кстати
тоесть алкаш получается лучше чем шизанутый кгбшник
щас нам местная вата и российские пропогандоны будут активно продавать УСПЕХ войны с украиной)) уже начали)
мол смотрите мы же и не собирались всю украину захватывать, наша цель была только село нижние подмышки занять и показать НАТЕ что мы супер сильные и мега опасные!!! а то что корейцев на подмогу вызывали, и истерили что ядерное оружие применим, и военный мятеж у нас был, и пришлось 300 тыс мужиков призывать на фронт так как армия не справилась так это для вида все было)) мы шутили так
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