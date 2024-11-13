Отправлено: - 11:04

maxsaf:

Ты хоть читаешь то что пишешь. Сам только что доказал, что русские и украинцы друг другу ближе, чем англичане и немцы

Цитата:ну если для тебя разница в 800 лет решает кто кому ближе то ладно) по факту русские и украинцы 800 лет назад разъединились как два отдельных народа и пошли разными дорогамиказахи и узбеки в 15 веке вот разделились хотя по факту это один народа по прошествии 600 лет и не скажешьобъединять народы военным путем это еще лет на 500 отбросить назад всю дружбу что путин с успехом и сделалу русских кто теперь братский народ? беларусы ? якія актыўна сваю мову ўкараняюць усюды?))а забыл. эфиопия братский народ русским)