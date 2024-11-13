Штрафы на 700 тыс тенге собрал водитель "Альфарда" за два месяца в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 17:39
29-летнего мужчину, превысившего скорость 28 раз за два месяца, полицейские заде6ржали с помощью системы "Корғау", которая отслеживает злостных нарушителей. За это время владелец Toyota Alphard накопил штрафы почти на 720 000 тенге. Читать новость
Да за всё вместе - пожизненное лишение права вождения должно быть. А возможное восстановление, только через так называемый "идиотен тест". Ладно тест тестом, но про лишение прав, тоже ни слова. А если это нормальная штатная ситуация, то можно не удивляться...
Эл-починно: Да за всё вместе - пожизненное лишение права вождения должно быть. А возможное восстановление, только через так называемый "идиотен тест". Ладно тест тестом, но про лишение прав, тоже ни слова. А если это нормальная штатная ситуация, то можно не удивляться...
....в связи того что коррупцию никто и никогда ещё не отменял лишение вод.удостоверения отменяется,не говоря об МРU это как ты говоришь вполне нормальная ситуация....купил права и гоняй.....
Штрафы нужно сделать прогрессивными. Не заплатил один, второй с коэффициентом 1.5, третий 4 и т.д. и пеню за несвоевременную оплату. Вот тебе две недели, дальше процент в день. А с этого взять штрафы, изъять с последующей утилизацией корыто как средства злостного нарушения действующего законодательства, и лишить пожизненно права управления транспортным средством.
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