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Запчасти от БелАЗа на 17,5 млн тенге украли у дальнобойщика на стоянке в Костанайской области
Запчасти от БелАЗа на 17,5 млн тенге украли у дальнобойщика на стоянке в Костанайской области
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