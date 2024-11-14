Отправлено: - 09:19

сайлау курманов:

есть богатые которые живут,едят и ездят кудряво.....

Цитата:17 500 000 тенге и ДЕСЯТЬ лет.Кайрат Боранбаев - многомиллиардные хищения, осужден в 2023 году на 8 лет и уже на СВОБОДЕ.Кайрат Сатыбалды - то же самое , осужден тоже в 2023 году на 8 лет и уже на СВОБОДЕ.Ахмедбек Ахмеджанов - то же самое, осужден в 2018 году на 13 лет и уже на свободе.Я не оправдываю воришек запчастей, так им и надо-нефиг грабить работяг, но : - Да здравствует самый гуманный и самый справедливый, жанаказахстанский суд, ура товарищи или господа !!!P.S. За всех, очевидно, отдувается Карим Масимов - или нищеброд, бабла не хватает что бы "договориться" или играет свою роль.