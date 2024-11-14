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≡ Запчасти от БелАЗа на 17,5 млн тенге украли у дальнобойщика на стоянке в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50491
Запчасти от БелАЗа на 17,5 млн тенге украли у дальнобойщика на стоянке в Костанайской области
Отправлено: 14.11.24 - 06:28
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Фура ехала из Актобе в Караганду. Водитель остановился отдохнуть вблизи п.Айсары Костанайского района. Пока он отдыхал его фуру обокрали, сообщает пресс-служба Департамента полиции.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15546
Re: Запчасти от БелАЗа на 17,5 млн тенге украли у дальнобойщика...
Отправлено: 14.11.24 - 06:28
#1
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Айсары(глазуновка) там нету стоянки для грузовиков.
П.С Инфа для полиции много лет назад я знаю около этого посёлка ещё одну грабанули машину. Сумма была не большой и вроде не кто не обращался в полицию. Однозначно местные работают. В посёлке мало дворов. Найти наверно можно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7209
Re: Запчасти от БелАЗа на 17,5 млн тенге украли у дальнобойщика...
Отправлено: 14.11.24 - 08:28
#2
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Нашли кого грабить, водила он из пролетариата. Хочешь грабить раз уж потянуло,для этого есть богатые которые живут,едят и ездят кудряво.....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6763
Re: Запчасти от БелАЗа на 17,5 млн тенге украли у дальнобойщика...
Отправлено: 14.11.24 - 09:19
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
есть богатые которые живут,едят и ездят кудряво.....


17 500 000 тенге и ДЕСЯТЬ лет.

Кайрат Боранбаев - многомиллиардные хищения, осужден в 2023 году на 8 лет и уже на СВОБОДЕ.

Кайрат Сатыбалды - то же самое , осужден тоже в 2023 году на 8 лет и уже на СВОБОДЕ.

Ахмедбек Ахмеджанов - то же самое, осужден в 2018 году на 13 лет и уже на свободе.

Я не оправдываю воришек запчастей, так им и надо-нефиг грабить работяг, но : - Да здравствует самый гуманный и самый справедливый, жанаказахстанский суд, ура товарищи или господа !!!

P.S. За всех, очевидно, отдувается Карим Масимов - или нищеброд, бабла не хватает что бы "договориться" или играет свою роль.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6763
Re: Запчасти от БелАЗа на 17,5 млн тенге украли у дальнобойщика...
Отправлено: 14.11.24 - 09:23
#4
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Цитата:
Vit:
Инфа для полиции много лет


Знакомый дальнобойщик когда отдыхает в кабине, ставит на китайскую сигнализацию всю машину: - и прицеп и сам тягач.
При малейшем прикосновении к тенту или кабине или колёсам - она срабатывает.
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