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≡ «Имела место временная ситуация» - Кто должен платить за подсветку домов в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50490
«Имела место временная ситуация» - Кто должен платить за подсветку домов в Костанае?
Отправлено: 13.11.24 - 14:54
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В «Нашу Газету» обратилась жительница дома № 3 в 5 микрорайоне Костаная. Сообщила, что власти «навесили» на жильцов плату за фасадную подсветку. Когда же оплата не была произведена, в доме отключили свет, перестали работать лифты.
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1234
§ 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
729
Re: «Имела место временная ситуация» - Кто должен платить за...
Отправлено: 13.11.24 - 14:54
#1
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Без согласия собственников квартир, подключились к электроснабжению домов.
Насверлили отверстий в стенах зданий, так же - без их согласия.

Очередной чиновничий беспредел.
:-x
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1234
§ 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
729
Re: «Имела место временная ситуация» - Кто должен платить за...
Отправлено: 13.11.24 - 14:59
#2
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Почему-то без согласия хозяев коттеджей, по той-же ул. Арыстанбекова, никто ничего не прицепил! :oops: )
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1234
§ 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
729
Re: «Имела место временная ситуация» - Кто должен платить за...
Отправлено: 13.11.24 - 15:02
#3
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Никто даже не попытался без согласования с руководством той же прокуратуры, органов внутренних дел, и т.д., насверлить отверстий и подключиться к энергоснабжению этих зданий!
8-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7207
Re: «Имела место временная ситуация» - Кто должен платить за...
Отправлено: 13.11.24 - 15:10
#4
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власти «навесили» на жильцов плату 
Разве такое возможно, у каждого дома счётчик стоит. Например,я регулярно оплачиваю по десять тысяч каждый месяц и даже прибор на улице,но все равно прутся ко мне контролёры да по несколько штук сразу
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1533
Re: «Имела место временная ситуация» - Кто должен платить за...
Отправлено: 13.11.24 - 22:49
#5
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а если бы люди не озвучили?
...
видите, как у нас делается?
аким, проедьтесь СЕЙЧАС ПО ЧКАЛОВА, посмотрите, как был "убран" снег с остановок.
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