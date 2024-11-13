Re: «Имела место временная ситуация» - Кто должен платить за...

Отправлено: - 15:10

власти «навесили» на жильцов плату

Разве такое возможно, у каждого дома счётчик стоит. Например,я регулярно оплачиваю по десять тысяч каждый месяц и даже прибор на улице,но все равно прутся ко мне контролёры да по несколько штук сразу