Отправлено: - 22:37

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Да за всё вместе - пожизненное лишение права вождения должно быть. А возможное восстановление, только через так называемый "идиотен тест". Ладно тест тестом, но про лишение прав, тоже ни слова. А если это нормальная штатная ситуация, то можно не удивляться...

Цитата:....в связи того что коррупцию никто и никогда ещё не отменял лишение вод.удостоверения отменяется,не говоря об МРU это как ты говоришь вполне нормальная ситуация....купил права и гоняй.....