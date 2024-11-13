НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Штрафы на 700 тыс тенге собрал водитель "Альфарда" за два месяца в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50490
Штрафы на 700 тыс тенге собрал водитель "Альфарда" за два месяца в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 17:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29-летнего мужчину, превысившего скорость 28 раз за два месяца, полицейские заде6ржали с помощью системы "Корғау", которая отслеживает злостных нарушителей. За это время владелец Toyota Alphard накопил штрафы почти на 720 000 тенге.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2117
Re: Штрафы на 700 тыс тенге собрал водитель "Альфарда"...
Отправлено: 13.11.24 - 17:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За это время владелец Toyota Alphard накопил штрафы почти на 720 000 тенге.



Источник:


Почему скрывают ФИО, страна должна знать своих героев!
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1060
Re: Штрафы на 700 тыс тенге собрал водитель "Альфарда"...
Отправлено: 13.11.24 - 18:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
заде6ржали

Что с вами сегодня?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2397
Re: Штрафы на 700 тыс тенге собрал водитель "Альфарда"...
Отправлено: 13.11.24 - 19:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
заде6ржали

Исправил. Спасибо
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6760
Re: Штрафы на 700 тыс тенге собрал водитель "Альфарда"...
Отправлено: 13.11.24 - 20:06
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
720 000 тенге/60 дней = 12 000 тенге в день.
Как правило водители таких авто- таксисты-межгорода.
Сколько же он зарабатывает в месяц ?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3643
Re: Штрафы на 700 тыс тенге собрал водитель "Альфарда"...
Отправлено: 13.11.24 - 20:18
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да за всё вместе - пожизненное лишение права вождения должно быть. А возможное восстановление, только через так называемый "идиотен тест".
Ладно тест тестом, но про лишение прав, тоже ни слова. А если это нормальная штатная ситуация, то можно не удивляться...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1672
Re: Штрафы на 700 тыс тенге собрал водитель "Альфарда"...
Отправлено: 13.11.24 - 22:37
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Да за всё вместе - пожизненное лишение права вождения должно быть. А возможное восстановление, только через так называемый "идиотен тест". Ладно тест тестом, но про лишение прав, тоже ни слова. А если это нормальная штатная ситуация, то можно не удивляться...

....в связи того что коррупцию никто и никогда ещё не отменял лишение вод.удостоверения отменяется,не говоря об МРU это как ты говоришь вполне нормальная ситуация....купил права и гоняй.....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS