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≡ Если вам вдруг заблокировали счет, налоговики советуют вспомнить о декларировании
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50490
Если вам вдруг заблокировали счет, налоговики советуют вспомнить о декларировании
Отправлено: 11.11.24 - 17:19
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Костанайцам, не сдавшим в этом году «входную» декларацию по форме 250.00, служба госдоходов в конце сентября стала направлять уведомления. Если эти сообщения остались без внимания, то налоговики сейчас могут приостановить таким гражданам расходные операции.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1807
Re: Если вам вдруг заблокировали счет, налоговики советуют...
Отправлено: 11.11.24 - 17:19
#1
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Любопытно было бы узнать расшифровку (или перевод) названия формы 250...
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1533
Re: Если вам вдруг заблокировали счет, налоговики советуют...
Отправлено: 13.11.24 - 22:12
#2
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скептик, там всё банально ;)
ошибка на ошибке
:lol:
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1533
Re: Если вам вдруг заблокировали счет, налоговики советуют...
Отправлено: 13.11.24 - 22:22
#3
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Меня интересует вот что:
Есть карта для перечисления зп. Соответственно, есть и счет.
они, что, смогут заблокировать мою зарплату?
редакция, пожалуйста, задайте этот вопрос "представителям"
Спасибо.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1533
Re: Если вам вдруг заблокировали счет, налоговики советуют...
Отправлено: 13.11.24 - 23:10
#4
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в, общем, не дождавшись ответа, поясняю:
снимайте наличку. пока есть.
и никто не сможет вам помешать.
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