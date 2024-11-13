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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 17:38
#13696
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Цитата:
Карачун:
то и у русского с этими двумя корень один.

истина)
только англичане от немцев совсем недавно по меркам европейской истории отпочковались)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6234
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 18:32
#13697
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Цитата:
maxsaf:
Думать

Так мозгов нет, чтобы Вашу странную логику переварить! О едином народе Путин кстати где то за полгода до вторжения кажется специальную статью выпускал, а потом на этот единый народ Бац и бомбы с ракетами!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 19:15
#13698
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Цитата:
saba:
Тушинский суд г. Москвы приговорил 68 летнюю врача-педиатра Н.Буянову к 5,5 годам колонии за фейки о российской армии. Обвинение предоставило только слова матери пациента, ни видео,ни аудио записи нет. Женщина умрёт в тюрьме

Зато за доносчицу повысил сам Путин за удовольствие смотреть за доносами



37й год там сейчас

[Исправлено: 111, 13.11.2024 - 20:28]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:15
#13699
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Цитата:
saba:
О едином народе Путин кстати где то за полгода до вторжения кажется специальную статью выпускал, а потом на этот единый народ Бац и бомбы с ракетами!

Ну видимо Абайка переубедил. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:19
#13700
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Цитата:
111:
Че тебе непонятно? Я такой же русский

С тобой как раз таки все предельно ясно и понятно :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:22
#13701
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Цитата:
111:
А где я сказал что ненавижу южан?

Ты каждый раз это спрашиваешь и я каждый раз тебя носом в твои же слова тыкаю. Не надоело тебе ещё?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:26
#13702
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Цитата:
abaika95:
англичане и немцы это один народ (был) до 5 века русские и украинцы это тоже один народ (был) до 13 века

Ты хоть читаешь то что пишешь. Сам только что доказал, что русские и украинцы друг другу ближе, чем англичане и немцы :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:28
#13703
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Цитата:
Карачун:
какое может быть противостояние сша и рф если они фактически говорят на родственных языках?

Приезжайте, поговорите с американцами на русском :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:28
#13704
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Цитата:
111:
Да, мы разные народы и в то же время одинаковы.

Ты прям как тот кот 🐈 Шрёдингера :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:42
#13705
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Цитата:
abaika95:
пусть кричит) это его позиция

Ага, прыгать с одной позиции на другую :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6234
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:42
#13706
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Цитата:
maxsaf:
боком у империи?

Россия перестала быть империей в 1917 году! Сейчас просто пыжится, но силёнок не хватает приходится у северных корейцев занимать!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:47
#13707
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Цитата:
saba:
Россия перестала быть империей в 1917 году! Сейчас просто пыжится, но силёнок не хватает

Давайте дождемся результатов. Щас Трамп их всех за стол переговоров усадит. Тем более, там и Маск в команде, а он точно против побоища. Если удастся убедить каждую из сторон отказаться от половины своих претензий - Россия все равно останется в наваре. По другому договора не будет.

[Исправлено: maxsaf, 13.11.2024 - 21:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:50
#13708
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Цитата:
saba:
приходится у северных корейцев занимать!

А могли бы у вас помощи попросить. Видимо корейцы теперь ближе :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 21:37
#13709
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Цитата:
maxsaf:
Россия все равно останется в наваре. По другому договора не будет.

Хм..
То есть никакой денацификации, демилитаризации и никакого освобождения?
Теперь выигрыш у вас в войне в тупейшем наваре земель и полезных ископаемых и все?
Это уже припишите за Победу?
Да, это так, но если смотреть на изначальную задачу, Россия потерпела позорное поражение от нации Украинец.
А как же Одесса и какие то профсоюзы и остальное?
Ах ну да, просто Навар, просто деньги..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 21:43
#13710
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Цитата:
111:
То есть никакой денацификации, демилитаризации и никакого освобождения?

Понятия не имею, что выберет Россия. Но от каких-то требований придется отказаться. Может они выберут вернуть Донбасс, но добиться демилитаризации.
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