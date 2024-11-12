Отправлено: - 17:30

С первой декады ноября эта тема стала № 1 в областном центре. Уже снегопад 6-7 числа выдал городу 60% осадков от среднемесячной нормы, а после этого еще раз солидно сыпануло. В соцсетях немало жалоб от костанайцев на то, как подрядчики освобождают город от снега.