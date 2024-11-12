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≡ «Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50490
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
Отправлено: 12.11.24 - 17:30
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С первой декады ноября эта тема стала № 1 в областном центре. Уже снегопад 6-7 числа выдал городу 60% осадков от среднемесячной нормы, а после этого еще раз солидно сыпануло. В соцсетях немало жалоб от костанайцев на то, как подрядчики освобождают город от снега.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
150
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
Отправлено: 13.11.24 - 17:39
#15
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Все чисто
Коммунальщикам СПАСИБО !
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3642
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
Отправлено: 13.11.24 - 20:27
#16
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Всё правильно Аким сказал. Частная территория убирается самостоятельно, или за деньги нанимается фирма. Нужно ещё ввести ответственность, за неубранный вовремя снег на улицах и во дворах как частных, так и коммунальных, при травмировании. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 13.11.2024 - 21:29]
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
150
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
Отправлено: 13.11.24 - 21:02
#17
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111:

Маке , у вас на районе( в парке) такая качалка есть ?
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