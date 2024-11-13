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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 17:38
Цитата:
истина)
только англичане от немцев совсем недавно по меркам европейской истории отпочковались)
Карачун:
то и у русского с этими двумя корень один.
то и у русского с этими двумя корень один.
истина)
только англичане от немцев совсем недавно по меркам европейской истории отпочковались)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6234
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 18:32
Цитата:
Так мозгов нет, чтобы Вашу странную логику переварить! О едином народе Путин кстати где то за полгода до вторжения кажется специальную статью выпускал, а потом на этот единый народ Бац и бомбы с ракетами!
maxsaf:
Думать
Думать
Так мозгов нет, чтобы Вашу странную логику переварить! О едином народе Путин кстати где то за полгода до вторжения кажется специальную статью выпускал, а потом на этот единый народ Бац и бомбы с ракетами!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 19:15
Цитата:
Зато за доносчицу повысил сам Путин за удовольствие смотреть за доносами
37й год там сейчас
[Исправлено: 111, 13.11.2024 - 20:28]
saba:
Тушинский суд г. Москвы приговорил 68 летнюю врача-педиатра Н.Буянову к 5,5 годам колонии за фейки о российской армии. Обвинение предоставило только слова матери пациента, ни видео,ни аудио записи нет. Женщина умрёт в тюрьме
Тушинский суд г. Москвы приговорил 68 летнюю врача-педиатра Н.Буянову к 5,5 годам колонии за фейки о российской армии. Обвинение предоставило только слова матери пациента, ни видео,ни аудио записи нет. Женщина умрёт в тюрьме
Зато за доносчицу повысил сам Путин за удовольствие смотреть за доносами
37й год там сейчас
[Исправлено: 111, 13.11.2024 - 20:28]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:15
Цитата:
Ну видимо Абайка переубедил.
saba:
О едином народе Путин кстати где то за полгода до вторжения кажется специальную статью выпускал, а потом на этот единый народ Бац и бомбы с ракетами!
О едином народе Путин кстати где то за полгода до вторжения кажется специальную статью выпускал, а потом на этот единый народ Бац и бомбы с ракетами!
Ну видимо Абайка переубедил.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:19
Цитата:
С тобой как раз таки все предельно ясно и понятно
111:
Че тебе непонятно? Я такой же русский
Че тебе непонятно? Я такой же русский
С тобой как раз таки все предельно ясно и понятно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:22
Цитата:
Ты каждый раз это спрашиваешь и я каждый раз тебя носом в твои же слова тыкаю. Не надоело тебе ещё?))
111:
А где я сказал что ненавижу южан?
А где я сказал что ненавижу южан?
Ты каждый раз это спрашиваешь и я каждый раз тебя носом в твои же слова тыкаю. Не надоело тебе ещё?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:26
Цитата:
Ты хоть читаешь то что пишешь. Сам только что доказал, что русские и украинцы друг другу ближе, чем англичане и немцы
abaika95:
англичане и немцы это один народ (был) до 5 века русские и украинцы это тоже один народ (был) до 13 века
англичане и немцы это один народ (был) до 5 века русские и украинцы это тоже один народ (был) до 13 века
Ты хоть читаешь то что пишешь. Сам только что доказал, что русские и украинцы друг другу ближе, чем англичане и немцы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:28
Цитата:
Приезжайте, поговорите с американцами на русском
Карачун:
какое может быть противостояние сша и рф если они фактически говорят на родственных языках?
какое может быть противостояние сша и рф если они фактически говорят на родственных языках?
Приезжайте, поговорите с американцами на русском
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:28
Цитата:
Ты прям как тот кот 🐈 Шрёдингера
111:
Да, мы разные народы и в то же время одинаковы.
Да, мы разные народы и в то же время одинаковы.
Ты прям как тот кот 🐈 Шрёдингера
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:42
Цитата:
Ага, прыгать с одной позиции на другую
abaika95:
пусть кричит) это его позиция
пусть кричит) это его позиция
Ага, прыгать с одной позиции на другую
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6234
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:42
Цитата:
Россия перестала быть империей в 1917 году! Сейчас просто пыжится, но силёнок не хватает приходится у северных корейцев занимать!
maxsaf:
боком у империи?
боком у империи?
Россия перестала быть империей в 1917 году! Сейчас просто пыжится, но силёнок не хватает приходится у северных корейцев занимать!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:47
Цитата:
Давайте дождемся результатов. Щас Трамп их всех за стол переговоров усадит. Тем более, там и Маск в команде, а он точно против побоища. Если удастся убедить каждую из сторон отказаться от половины своих претензий - Россия все равно останется в наваре. По другому договора не будет.
[Исправлено: maxsaf, 13.11.2024 - 21:54]
saba:
Россия перестала быть империей в 1917 году! Сейчас просто пыжится, но силёнок не хватает
Россия перестала быть империей в 1917 году! Сейчас просто пыжится, но силёнок не хватает
Давайте дождемся результатов. Щас Трамп их всех за стол переговоров усадит. Тем более, там и Маск в команде, а он точно против побоища. Если удастся убедить каждую из сторон отказаться от половины своих претензий - Россия все равно останется в наваре. По другому договора не будет.
[Исправлено: maxsaf, 13.11.2024 - 21:54]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 20:50
Цитата:
А могли бы у вас помощи попросить. Видимо корейцы теперь ближе
saba:
приходится у северных корейцев занимать!
приходится у северных корейцев занимать!
А могли бы у вас помощи попросить. Видимо корейцы теперь ближе
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 21:37
Цитата:
Хм..
То есть никакой денацификации, демилитаризации и никакого освобождения?
Теперь выигрыш у вас в войне в тупейшем наваре земель и полезных ископаемых и все?
Это уже припишите за Победу?
Да, это так, но если смотреть на изначальную задачу, Россия потерпела позорное поражение от нации Украинец.
А как же Одесса и какие то профсоюзы и остальное?
Ах ну да, просто Навар, просто деньги..
maxsaf:
Россия все равно останется в наваре. По другому договора не будет.
Россия все равно останется в наваре. По другому договора не будет.
Хм..
То есть никакой денацификации, демилитаризации и никакого освобождения?
Теперь выигрыш у вас в войне в тупейшем наваре земель и полезных ископаемых и все?
Это уже припишите за Победу?
Да, это так, но если смотреть на изначальную задачу, Россия потерпела позорное поражение от нации Украинец.
А как же Одесса и какие то профсоюзы и остальное?
Ах ну да, просто Навар, просто деньги..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 21:43
Цитата:
Понятия не имею, что выберет Россия. Но от каких-то требований придется отказаться. Может они выберут вернуть Донбасс, но добиться демилитаризации.
111:
То есть никакой денацификации, демилитаризации и никакого освобождения?
То есть никакой денацификации, демилитаризации и никакого освобождения?
Понятия не имею, что выберет Россия. Но от каких-то требований придется отказаться. Может они выберут вернуть Донбасс, но добиться демилитаризации.
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