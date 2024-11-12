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«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
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