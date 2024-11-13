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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24833
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 15:06
#13681
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Цитата:
abaika95:
ты же не кричишь везде что немцы и англичане это один народ?

Так это Марик тут кричит, что там русские против русских. Всё, спасибо за разъяснение - там совершенно чужие друг другу люди бьются, оказывается, давние враги с 13го века.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24833
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 15:08
#13682
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Цитата:
abaika95:
ты же не кричишь везде что немцы и англичане это один народ?

Кому такое в голову взбредёт, там языки разные настолько, что прям полностью разные. А украинец и русский друг друга более менее свободно понимают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24833
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 15:18
#13683
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Цитата:
saba:
Но это внутренние дела суверенного государства

Опять двадцать пять. Ну какие могут быть ещё внутренние дела у суверенного государства под боком у империи? Ну максимум, сколько пшеницы засеять, и какой сорт картошки посадить. Во всех остальных вопросах нужны согласования. А когда согласования сменяются с московских на вашингтонские - запускаются геополитические процессы. Ну какая независимость, вы о чем?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24833
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 15:20
#13684
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Цитата:
ACROS:
Не каркайте: -

А чё, настолько все шатко-валко, что даже чихнуть рядом нельзя? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24833
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 15:24
#13685
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Цитата:
111:
Ты у украинцев спроси, кто они,

Так а чё их спрашивать - работаю с ними вместе, с Одессы, с Донецка, в одном офисе сидим же, целый день по-русски общаемся, и между собой они даже не пытаются на мову перейти.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42198
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:10
#13686
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Цитата:
maxsaf:
работаю с ними вместе, с Одессы, с Донецка, в одном офисе сидим же

Я говорю у украинцев в Украине, а не у того сброда, что питается падалью у янок..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42198
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:13
#13687
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Цитата:
maxsaf:
дин день у тебя русские русских убивают, другой день - так совсем разные народы.

Че тебе непонятно?
Я такой же русский к примеру, жена крещеная, дети русские, мы русские по духу своему, хоть и этнически я казах.
В чем проблема то?
Да, мы разные народы и в то же время одинаковы.
И родичи мои по отцу в России да и по матери русские по духу, хоть и казачата.
В чем проблемы то?
Одно другому не мешает.
Но как этносы мы разные, или нации или как то еще.

[Исправлено: 111, 13.11.2024 - 17:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42198
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:16
#13688
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Цитата:
maxsaf:
Марику с его ненавистью к южанам,

А где я сказал что ненавижу южан?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5968
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:28
#13689
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Цитата:
111:
В чем проблемы то?


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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
963
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:45
#13690
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Б..опять склоки базарные начались.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:57
#13691
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Цитата:
Карачун:
Б..опять склоки базарные начались.

а что мы тут ради интелектульных интеллигентных бесед что ли собираемся?)) Цитата:
maxsaf:
украинец и русский друг друга более менее свободно понимают.

я вот русским языком владею
нефига не понимаю че там зеленский или другие чиновники в Украине вещают
как польский язык почти, отдельные слова улавливаешь а в целом речь непонятна

ты просто путаешь украинский язык и восточный суржик который в советских фильмах шел за украинскую мову
где русские слова просто с гэканьем Цитата:
maxsaf:
Так это Марик тут кричит, что там русские против русских.

пусть кричит) это его позиция Цитата:
maxsaf:
совершенно чужие друг другу люди бьются, оказывается, давние враги с 13го века.

ну не враги
врагами их путин сделал окончательно
но и не лучшие друзья украинцы с русскими всю историю были
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:59
#13692
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Цитата:
maxsaf:
Так что давайте там, не уподобляйтесь Марику с его ненавистью к южанам, вам такие тёрки ни к чему

нет никакой ненависти
есть географические различия
как у русских сибири и у русских с кубани
и там и там русский а образ жизни и менталитет немного другой
украинцы же совсем другие по культуре, языку, мантелету и традициям
сербов же русские не считаю русскими? так с чего украинцы которые даже при царе были малоросами стали русскими срочно?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 17:02
#13693
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Цитата:
maxsaf:
там языки разные настолько, что прям полностью разные.

совершенно не разные
у английского и немецкого единый корень
англичане даже разговаривают с немецкой фонетикой в отличии от американцев у которых какой то свой суржик получился
англичане и немцы это один народ (был) до 5 века
русские и украинцы это тоже один народ (был) до 13 века
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
963
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 17:06
#13694
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Цитата:
abaika95:
а что мы тут ради интелектульных интеллигентных бесед что ли собираемся?))

Очевидно нет. Но это-то прямо совсем хабальщина какая-то
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
963
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 17:21
#13695
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Цитата:
abaika95:
английского и немецкого единый корень

Если еще глубже копнуть то и у русского с этими двумя корень один. И если продолжать по аналогии задавать вопросы то какое может быть противостояние сша и рф если они фактически говорят на родственных языках?
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