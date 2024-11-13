Отправлено: - 15:06

abaika95:

ты же не кричишь везде что немцы и англичане это один народ?

Цитата:Так это Марик тут кричит, что там русские против русских. Всё, спасибо за разъяснение - там совершенно чужие друг другу люди бьются, оказывается, давние враги с 13го века.