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≡ Казахстанские учёные разработали уникальный способ борьбы с гололёдом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50490
Казахстанские учёные разработали уникальный способ борьбы с гололёдом
Отправлено: 13.11.24 - 14:56
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Учёные представили новый противогололёдный реагент, сообщает Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт. Реагент растапливает лёд и снег за 20–30 минут.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
963
Re: Казахстанские учёные разработали уникальный способ борьбы с...
Отправлено: 13.11.24 - 14:56
#1
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Весьма любопытно. А можно его для населения в бутылях продавать? Во-первых для использования на придомовых и рабочих территориях, во-вторых попробовать может он еще и в качестве стеклоочистителя в автомобиль сгодится.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7207
Re: Казахстанские учёные разработали уникальный способ борьбы с...
Отправлено: 13.11.24 - 15:04
#2
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Что-то деликатно производитель умолчал что за основа этого чудо средства,ибо растопить и чтобы опять не замерзнуть, могут только содержащие технический спирт жидкости, другого нетоксичного для окружающей среды учёные пока не придумали
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
643
Re: Казахстанские учёные разработали уникальный способ борьбы с...
Отправлено: 13.11.24 - 15:11
#3
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главное, чтобы эта жижа исчезла. Грязная каша по городу совсем не создает настроение. А впереди Новый Год. А тут такая бяка на улицах
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1060
Re: Казахстанские учёные разработали уникальный способ борьбы с...
Отправлено: 13.11.24 - 15:12
#4
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Панацея?)))
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1394
Re: Казахстанские учёные разработали уникальный способ борьбы с...
Отправлено: 13.11.24 - 15:48
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Что-то деликатно производитель умолчал что за основа этого чудо средства,ибо растопить и чтобы опять не замерзнуть, могут только содержащие технический спирт жидкости, другого нетоксичного для окружающей среды учёные пока не придумали


Даже если это будет дешёвый метанол, то надо его пару десятков ЖД-цистерн на зиму - очень дорого. Наверняка же щёлочь какая-то - если тепло образуется от контакта с льдом/водой. Поэтому тоже сомнительно с моей точки зрения, думаю, просто хотят заместить российский "БиоНорд" и пр. местным и прогнали туфту про безопасность. Не хотят чистить снег как раньше, постоянно что-то выдумывают.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1550
Re: Казахстанские учёные разработали уникальный способ борьбы с...
Отправлено: 13.11.24 - 16:48
#6
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Само словосочетание "казахстанские учёные" вызывает улыбку :lol: Прям что-то создали? :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1060
Re: Казахстанские учёные разработали уникальный способ борьбы с...
Отправлено: 13.11.24 - 18:05
#7
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Цитата:
Сабыр:
вызывает улыбку

Помните анекдоты про британских учёных?)))

Кстати а это не те ученые, которые многоразовую туалетную бумагу придумывали?)))
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