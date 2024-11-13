Отправлено: - 15:48

сайлау курманов:

Что-то деликатно производитель умолчал что за основа этого чудо средства,ибо растопить и чтобы опять не замерзнуть, могут только содержащие технический спирт жидкости, другого нетоксичного для окружающей среды учёные пока не придумали

Цитата:Даже если это будет дешёвый метанол, то надо его пару десятков ЖД-цистерн на зиму - очень дорого. Наверняка же щёлочь какая-то - если тепло образуется от контакта с льдом/водой. Поэтому тоже сомнительно с моей точки зрения, думаю, просто хотят заместить российский "БиоНорд" и пр. местным и прогнали туфту про безопасность. Не хотят чистить снег как раньше, постоянно что-то выдумывают.