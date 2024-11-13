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Казахстанские учёные разработали уникальный способ борьбы с гололёдом
Казахстанские учёные разработали уникальный способ борьбы с гололёдом
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