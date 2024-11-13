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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 15:06
Цитата:
Так это Марик тут кричит, что там русские против русских. Всё, спасибо за разъяснение - там совершенно чужие друг другу люди бьются, оказывается, давние враги с 13го века.
abaika95:
ты же не кричишь везде что немцы и англичане это один народ?
ты же не кричишь везде что немцы и англичане это один народ?
Так это Марик тут кричит, что там русские против русских. Всё, спасибо за разъяснение - там совершенно чужие друг другу люди бьются, оказывается, давние враги с 13го века.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 15:08
Цитата:
Кому такое в голову взбредёт, там языки разные настолько, что прям полностью разные. А украинец и русский друг друга более менее свободно понимают.
abaika95:
ты же не кричишь везде что немцы и англичане это один народ?
ты же не кричишь везде что немцы и англичане это один народ?
Кому такое в голову взбредёт, там языки разные настолько, что прям полностью разные. А украинец и русский друг друга более менее свободно понимают.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 15:18
Цитата:
Опять двадцать пять. Ну какие могут быть ещё внутренние дела у суверенного государства под боком у империи? Ну максимум, сколько пшеницы засеять, и какой сорт картошки посадить. Во всех остальных вопросах нужны согласования. А когда согласования сменяются с московских на вашингтонские - запускаются геополитические процессы. Ну какая независимость, вы о чем?
saba:
Но это внутренние дела суверенного государства
Но это внутренние дела суверенного государства
Опять двадцать пять. Ну какие могут быть ещё внутренние дела у суверенного государства под боком у империи? Ну максимум, сколько пшеницы засеять, и какой сорт картошки посадить. Во всех остальных вопросах нужны согласования. А когда согласования сменяются с московских на вашингтонские - запускаются геополитические процессы. Ну какая независимость, вы о чем?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 15:20
Цитата:
А чё, настолько все шатко-валко, что даже чихнуть рядом нельзя?
ACROS:
Не каркайте: -
Не каркайте: -
А чё, настолько все шатко-валко, что даже чихнуть рядом нельзя?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 15:24
Цитата:
Так а чё их спрашивать - работаю с ними вместе, с Одессы, с Донецка, в одном офисе сидим же, целый день по-русски общаемся, и между собой они даже не пытаются на мову перейти.
111:
Ты у украинцев спроси, кто они,
Ты у украинцев спроси, кто они,
Так а чё их спрашивать - работаю с ними вместе, с Одессы, с Донецка, в одном офисе сидим же, целый день по-русски общаемся, и между собой они даже не пытаются на мову перейти.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:10
Цитата:
Я говорю у украинцев в Украине, а не у того сброда, что питается падалью у янок..
maxsaf:
работаю с ними вместе, с Одессы, с Донецка, в одном офисе сидим же
работаю с ними вместе, с Одессы, с Донецка, в одном офисе сидим же
Я говорю у украинцев в Украине, а не у того сброда, что питается падалью у янок..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:13
Цитата:
Че тебе непонятно?
Я такой же русский к примеру, жена крещеная, дети русские, мы русские по духу своему, хоть и этнически я казах.
В чем проблема то?
Да, мы разные народы и в то же время одинаковы.
И родичи мои по отцу в России да и по матери русские по духу, хоть и казачата.
В чем проблемы то?
Одно другому не мешает.
Но как этносы мы разные, или нации или как то еще.
[Исправлено: 111, 13.11.2024 - 17:15]
maxsaf:
дин день у тебя русские русских убивают, другой день - так совсем разные народы.
дин день у тебя русские русских убивают, другой день - так совсем разные народы.
Че тебе непонятно?
Я такой же русский к примеру, жена крещеная, дети русские, мы русские по духу своему, хоть и этнически я казах.
В чем проблема то?
Да, мы разные народы и в то же время одинаковы.
И родичи мои по отцу в России да и по матери русские по духу, хоть и казачата.
В чем проблемы то?
Одно другому не мешает.
Но как этносы мы разные, или нации или как то еще.
[Исправлено: 111, 13.11.2024 - 17:15]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:16
Цитата:
А где я сказал что ненавижу южан?
maxsaf:
Марику с его ненавистью к южанам,
Марику с его ненавистью к южанам,
А где я сказал что ненавижу южан?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5968
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:28
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:45
Б..опять склоки базарные начались.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:57
Цитата:
а что мы тут ради интелектульных интеллигентных бесед что ли собираемся?)) Цитата:
я вот русским языком владею
нефига не понимаю че там зеленский или другие чиновники в Украине вещают
как польский язык почти, отдельные слова улавливаешь а в целом речь непонятна
ты просто путаешь украинский язык и восточный суржик который в советских фильмах шел за украинскую мову
где русские слова просто с гэканьем Цитата:
пусть кричит) это его позиция Цитата:
ну не враги
врагами их путин сделал окончательно
но и не лучшие друзья украинцы с русскими всю историю были
Карачун:
Б..опять склоки базарные начались.
Б..опять склоки базарные начались.
а что мы тут ради интелектульных интеллигентных бесед что ли собираемся?)) Цитата:
maxsaf:
украинец и русский друг друга более менее свободно понимают.
украинец и русский друг друга более менее свободно понимают.
я вот русским языком владею
нефига не понимаю че там зеленский или другие чиновники в Украине вещают
как польский язык почти, отдельные слова улавливаешь а в целом речь непонятна
ты просто путаешь украинский язык и восточный суржик который в советских фильмах шел за украинскую мову
где русские слова просто с гэканьем Цитата:
maxsaf:
Так это Марик тут кричит, что там русские против русских.
Так это Марик тут кричит, что там русские против русских.
пусть кричит) это его позиция Цитата:
maxsaf:
совершенно чужие друг другу люди бьются, оказывается, давние враги с 13го века.
совершенно чужие друг другу люди бьются, оказывается, давние враги с 13го века.
ну не враги
врагами их путин сделал окончательно
но и не лучшие друзья украинцы с русскими всю историю были
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 16:59
Цитата:
нет никакой ненависти
есть географические различия
как у русских сибири и у русских с кубани
и там и там русский а образ жизни и менталитет немного другой
украинцы же совсем другие по культуре, языку, мантелету и традициям
сербов же русские не считаю русскими? так с чего украинцы которые даже при царе были малоросами стали русскими срочно?
maxsaf:
Так что давайте там, не уподобляйтесь Марику с его ненавистью к южанам, вам такие тёрки ни к чему
Так что давайте там, не уподобляйтесь Марику с его ненавистью к южанам, вам такие тёрки ни к чему
нет никакой ненависти
есть географические различия
как у русских сибири и у русских с кубани
и там и там русский а образ жизни и менталитет немного другой
украинцы же совсем другие по культуре, языку, мантелету и традициям
сербов же русские не считаю русскими? так с чего украинцы которые даже при царе были малоросами стали русскими срочно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 17:02
Цитата:
совершенно не разные
у английского и немецкого единый корень
англичане даже разговаривают с немецкой фонетикой в отличии от американцев у которых какой то свой суржик получился
англичане и немцы это один народ (был) до 5 века
русские и украинцы это тоже один народ (был) до 13 века
maxsaf:
там языки разные настолько, что прям полностью разные.
там языки разные настолько, что прям полностью разные.
совершенно не разные
у английского и немецкого единый корень
англичане даже разговаривают с немецкой фонетикой в отличии от американцев у которых какой то свой суржик получился
англичане и немцы это один народ (был) до 5 века
русские и украинцы это тоже один народ (был) до 13 века
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 17:06
Цитата:
Очевидно нет. Но это-то прямо совсем хабальщина какая-то
abaika95:
а что мы тут ради интелектульных интеллигентных бесед что ли собираемся?))
а что мы тут ради интелектульных интеллигентных бесед что ли собираемся?))
Очевидно нет. Но это-то прямо совсем хабальщина какая-то
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 17:21
Цитата:
Если еще глубже копнуть то и у русского с этими двумя корень один. И если продолжать по аналогии задавать вопросы то какое может быть противостояние сша и рф если они фактически говорят на родственных языках?
abaika95:
английского и немецкого единый корень
английского и немецкого единый корень
Если еще глубже копнуть то и у русского с этими двумя корень один. И если продолжать по аналогии задавать вопросы то какое может быть противостояние сша и рф если они фактически говорят на родственных языках?
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