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≡ "Доказано, что он хотел отомстить" - Приговор по делу о жестоком убийстве полицейского огласили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50486
"Доказано, что он хотел отомстить" - Приговор по делу о жестоком убийстве полицейского огласили в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 13:01
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Приговор огласили сегодня, 13 ноября. Родственники погибшего плакали в суде, особенно мама Кумара Шойтасова. Осужденный Виктор Сербокрыл спокойно отреагировал на приговор, сообщив, что он ему понятен.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
384
"Доказано, что он хотел отомстить" - Приговор по делу о жестоком убийстве полицейского огласили в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 13:01
#1
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Не все так однозначно скорее всего, должна быть причина, по которой человек решился на такое действие, люди разные, методы решения тех или иных вопросов разные, мужик однозначно воин в самом широком смысле, жаль энергия, не в то русло ушла

[Исправлено: ОГПУ, 13.11.2024 - 14:29]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
435
Re: "Доказано, что он хотел отомстить" - Приговор по...
Отправлено: 13.11.24 - 13:37
#2
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Зачем гос-ву его еще кормить за бюджетные деньги, которые аккумулируются из налогов, собираемых с всем народом! Надо гос-ве обязательно возвратить смертную казнь и никогда, ни под каким предлогом, не отменять её! Казнь, как не крути, просто необходима для очищения нашего общества от сволочей и подонков разных мастей. По другому никак нельзя, таких уже не перевоспитаешь и нет в этом необходимости.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3624
"Доказано, что он хотел отомстить" - Приговор по делу о жестоком убийстве полицейского огласили в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 14:01
#3
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Цитата:
абике:
обязательно возвратить смертную казнь и никогда, ни под каким предлогом, не отменять

тогда бы Челах был уже казнён. А я не верю, что он убийца. Пока нет смертной казни, есть вероятность, что рано или поздно, он выйдет на свободу.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
384
Re: "Доказано, что он хотел отомстить" - Приговор по...
Отправлено: 13.11.24 - 14:03
#4
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Цитата:
юля елиссева:

Челах яркий пример беспомощности отдельного человека перед государственной машиной, рано или поздно он выйдет, в это верят все здравомыслящие люди
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3624
"Доказано, что он хотел отомстить" - Приговор по делу о жестоком убийстве полицейского огласили в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 14:06
#5
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Цитата:
ОГПУ:
Челах яркий пример беспомощности отдельного человека

вот потому и не стоит призывать к введению смертной казни.
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