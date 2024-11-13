Re: "Доказано, что он хотел отомстить" - Приговор по...

Отправлено: - 13:37

Зачем гос-ву его еще кормить за бюджетные деньги, которые аккумулируются из налогов, собираемых с всем народом! Надо гос-ве обязательно возвратить смертную казнь и никогда, ни под каким предлогом, не отменять её! Казнь, как не крути, просто необходима для очищения нашего общества от сволочей и подонков разных мастей. По другому никак нельзя, таких уже не перевоспитаешь и нет в этом необходимости.