Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50486
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
Отправлено: 12.11.24 - 17:30
С первой декады ноября эта тема стала № 1 в областном центре. Уже снегопад 6-7 числа выдал городу 60% осадков от среднемесячной нормы, а после этого еще раз солидно сыпануло. В соцсетях немало жалоб от костанайцев на то, как подрядчики освобождают город от снега.
Читать новость
Читать новость
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6758
Re: «Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой»...
Отправлено: 12.11.24 - 17:30
Цитата://почистил возле себя снег и показал - смотрите, как можно, и возьмите с меня пример.//
Его же коллеги ЗАКЛЮЮТ.
Цитата://только жители частного сектора//
А как быть тогда с налогами которые ВСЕ платят одинаково - житель частного сектора и житель многоэтажки, а торгаши со Складской и поболее.
Наверное - поэтому и в позу стоят- чисти аким.
Его же коллеги ЗАКЛЮЮТ.
Цитата://только жители частного сектора//
А как быть тогда с налогами которые ВСЕ платят одинаково - житель частного сектора и житель многоэтажки, а торгаши со Складской и поболее.
Наверное - поэтому и в позу стоят- чисти аким.
Re: «Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой»...
Отправлено: 12.11.24 - 17:34
Цитата:
Молодец мужик! Уважаю
Хорошо сказано. Сейчас у каждой собаки есть телефон с интернетом, камерой и инстаграм. Чуть что - сразу строчат анонимки. С себя начать никто не хочет.
Цифровизация, мать ее...
привыкли только для Инстаграма снимать, что город не чистится. Не видел ни одно автора поста, который бы почистил возле себя снег и показал - смотрите, как можно, и возьмите с меня пример.
Молодец мужик! Уважаю
Хорошо сказано. Сейчас у каждой собаки есть телефон с интернетом, камерой и инстаграм. Чуть что - сразу строчат анонимки. С себя начать никто не хочет.
Цифровизация, мать ее...
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
Отправлено: 12.11.24 - 17:42
Когда у нас (в частном секторе)чистят, возле ворот образуется такой барьер из снега. И никто не запрещает потом самому прочистить проход к своему же дому. Ничего преступного я тут не вижу.
[Исправлено: vofkakst, 12.11.2024 - 17:45]
[Исправлено: vofkakst, 12.11.2024 - 17:45]
Re: «Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой»...
Отправлено: 12.11.24 - 18:01
Цитата:
Ну вот и хорошо теперь есть на кого ссылаться,по поводу очистки парковок в г.Тобыл.
Тротуары, подъезды к остановочным павильонам, парковочные карманы - за подрядными организациями.
Источник:
Источник:
Ну вот и хорошо теперь есть на кого ссылаться,по поводу очистки парковок в г.Тобыл.
Re: «Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой»...
Отправлено: 12.11.24 - 18:20
Цитата:
В Тобыле свой аким города и свои устои и правила
Добринцофф:
есть на кого ссылаться
есть на кого ссылаться
В Тобыле свой аким города и свои устои и правила
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
Отправлено: 12.11.24 - 18:23
Цитата:
Тендеры на очитку проходят по общим правилам,а парковки подрядчики в г.Тобыл чистить не хотят.
vofkakst:
В Тобыле свой аким города и свои устои и правила
В Тобыле свой аким города и свои устои и правила
Тендеры на очитку проходят по общим правилам,а парковки подрядчики в г.Тобыл чистить не хотят.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42195
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
Отправлено: 12.11.24 - 18:27
Как я и предположил в инсте, аким выйдет и скажет чтоб люди сами убирали с лопатами, они же налоги наверняка не зря платят, потому сами все обязаны делать..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6232
Re: «Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой»...
Отправлено: 12.11.24 - 18:36
Цитата:
Полностью поддерживаю Вас, только одна маленькая поправочка! Люди до того привыкли к тому , что Вы описали, что уже анонимки на самих себя начинают писать. Даже смайлики ставить не буду, потому что это уже не смешно, это какой то массовый психоз! Даже бабушки которые кнопочный телефон освоить не могли теперь наперевес со смартфонами и в интернете!
vofkakst:
С себя начать никто не хочет.
С себя начать никто не хочет.
Полностью поддерживаю Вас, только одна маленькая поправочка! Люди до того привыкли к тому , что Вы описали, что уже анонимки на самих себя начинают писать. Даже смайлики ставить не буду, потому что это уже не смешно, это какой то массовый психоз! Даже бабушки которые кнопочный телефон освоить не могли теперь наперевес со смартфонами и в интернете!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1669
Re: «Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой»...
Отправлено: 13.11.24 - 00:01
Аким напомнил, что безопасное содержание и очистка от снега и сосулек крыш домов и подъездных козырьков - ответственность ПКСК и ОСИ. Бизнес таким же образом отвечает за свои входные группы.
......всё правильно напомнил аким беспамятным кто и что должен очищать от снега,частники владельцы магазинов в первую очередь должны очищать от снега,гололёда чтобы покупатели не могли пострадать........это пряммая их обязаность....
......всё правильно напомнил аким беспамятным кто и что должен очищать от снега,частники владельцы магазинов в первую очередь должны очищать от снега,гололёда чтобы покупатели не могли пострадать........это пряммая их обязаность....
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6232
Re: «Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой»...
Отправлено: 13.11.24 - 06:07
Цитата:
Наслушались западных фильмов мы! Скоро будем говорить , за что мы налоги платим. я до сих пор ложку сам ко рту подношу!
111:
они же налоги наверняка не зря платят,
они же налоги наверняка не зря платят,
Наслушались западных фильмов мы! Скоро будем говорить , за что мы налоги платим. я до сих пор ложку сам ко рту подношу!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42195
«Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой» - аким Костаная об очистке города от снега
Отправлено: 13.11.24 - 08:09
Цитата:
Если бы наше правительство платило мусорщикам как на Западе, по 4-5 тысяч ойро, да даже 2тысячи ойро, как думаешь, был бы на улицах такой бардак со снегом и льдом, с нечищенными тротуарами или с мусором?
И потому, что наши чиновники такие жадные, им приходится вот заставлять делать на халяву то субботники, то использовать бесплатно труд других людей, из за их жлобы и страсти к яхтам и виллам на том же Западе в личных целях.
Кстати как у пастухов саудитов с этим?
Они сами подметают у своих домов песок бесплатно и чистят тротуары?
А как наши депутаты и акимы?
Почему они живут как на Западе, а мы как какие то нищие эфиопы, которые должны все делать сами за государство?
saba:
западных фильмов мы! Скоро будем говорить , за что мы налоги платим. я до сих пор ложку сам ко рту подношу!
западных фильмов мы! Скоро будем говорить , за что мы налоги платим. я до сих пор ложку сам ко рту подношу!
Если бы наше правительство платило мусорщикам как на Западе, по 4-5 тысяч ойро, да даже 2тысячи ойро, как думаешь, был бы на улицах такой бардак со снегом и льдом, с нечищенными тротуарами или с мусором?
И потому, что наши чиновники такие жадные, им приходится вот заставлять делать на халяву то субботники, то использовать бесплатно труд других людей, из за их жлобы и страсти к яхтам и виллам на том же Западе в личных целях.
Кстати как у пастухов саудитов с этим?
Они сами подметают у своих домов песок бесплатно и чистят тротуары?
А как наши депутаты и акимы?
Почему они живут как на Западе, а мы как какие то нищие эфиопы, которые должны все делать сами за государство?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1807
Re: «Не надо ждать, пока на Складскую придет человек с лопатой»...
Отправлено: 13.11.24 - 13:32
После таких заявлений акиму стоило бы в отставку самому подать.
Не способен организовать работу - освободи место.
Не способен организовать работу - освободи место.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать