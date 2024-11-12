Отправлено: - 17:34

привыкли только для Инстаграма снимать, что город не чистится. Не видел ни одно автора поста, который бы почистил возле себя снег и показал - смотрите, как можно, и возьмите с меня пример.

Цитата:Молодец мужик! УважаюХорошо сказано. Сейчас у каждой собаки есть телефон с интернетом, камерой и инстаграм. Чуть что - сразу строчат анонимки. С себя начать никто не хочет.Цифровизация, мать ее...