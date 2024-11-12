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В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом 5000 тенге
В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом 5000 тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50486
В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом 5000 тенге
Отправлено: 12.11.24 - 11:06
Национальный банк Казахстана сообщает о продлении по 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года.
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Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 11:06
Давно не держали наличные,все платежи переводом или по карте. Кто выпрашивает оплату наличными,потерял много,ибо практически все население ходят карточками
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6232
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 13:07
Были деньги приличные, стали фантики!Цитата:
Я постоянно говорю. наличные деньги это твои деньги, а безнал это твои деньги пополам с государством. При любом твоём косяке первым делом блокируют счета.
сайлау курманов:
Кто выпрашивает оплату наличными,потерял много
Кто выпрашивает оплату наличными,потерял много
Я постоянно говорю. наличные деньги это твои деньги, а безнал это твои деньги пополам с государством. При любом твоём косяке первым делом блокируют счета.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3624
В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом 5000 тенге
Отправлено: 12.11.24 - 13:14
Цитата:
те кто так говорит, в итоге сидят вообще без денег, ибо покупатели таких обходят стороной.
saba:
постоянно говорю. наличные деньги это твои деньги, а безнал это твои деньги пополам
постоянно говорю. наличные деньги это твои деньги, а безнал это твои деньги пополам
те кто так говорит, в итоге сидят вообще без денег, ибо покупатели таких обходят стороной.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6232
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 13:46
Цитата:
Так я не про бизнес, я про личные деньги!
юля елиссева:
ибо покупатели таких обходят стороной.
ибо покупатели таких обходят стороной.
Так я не про бизнес, я про личные деньги!
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 13:54
Давно не выходил в город за покупками, все привозят прямиком домой, как үоворится в ногу с прогрессом. А так, миллионов не имею и не держу,всем говорю и даже жуликам, что звонят и якобы беспокоятся за меня, так и говорю,чтоб не тратили свое драгоценное время. На кредит поставил запрет, так спокойнее
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 428
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 14:11
Цитата:
После января 2022 стараюсь 3-х дневный запас налички иметь... Как показал мне январь - очень полезное дело в "форс мажорных обстоятельствах".
saba:
наличные деньги это твои деньги,
наличные деньги это твои деньги,
После января 2022 стараюсь 3-х дневный запас налички иметь... Как показал мне январь - очень полезное дело в "форс мажорных обстоятельствах".
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1056
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 14:13
А в чем острая необходимость каждые несколько лет деньги перерисовывать?
Реально фантики уже. Скоро деньги случайно будем выбрасывать, перепутав с оберткой от мороженки или приняв за бумажку, на которой ребенок карандашами порисовал.
Реально фантики уже. Скоро деньги случайно будем выбрасывать, перепутав с оберткой от мороженки или приняв за бумажку, на которой ребенок карандашами порисовал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1527
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 21:08
Цитата:
они же думают, что усиливают защиту от подделок
ну или кто-то им внушает...
затраты, распил, карманы, канары
vofkakst:
они же думают, что усиливают защиту от подделок
ну или кто-то им внушает...
затраты, распил, карманы, канары
В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом 5000 тенге
Отправлено: 13.11.24 - 12:07
чем острая необходимость каждые несколько лет деньги перерисовывать?
Там на купюре стоит подпись начальника,который остро переживает оставить о себе больше внимание к своей персоне,например памятники и новые название улиц,апогеем сего стало пятикратное переименование столицы, для чего вытянули со всех сел и городов все что могли и построили новый город, в чем острой необходимости не было, как потом скажут потомки
Там на купюре стоит подпись начальника,который остро переживает оставить о себе больше внимание к своей персоне,например памятники и новые название улиц,апогеем сего стало пятикратное переименование столицы, для чего вытянули со всех сел и городов все что могли и построили новый город, в чем острой необходимости не было, как потом скажут потомки
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