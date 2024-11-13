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≡ Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но следствие прекратили. Что ответила прокуратура на запрос "НГ"?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50486
Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но следствие прекратили. Что ответила прокуратура на запрос "НГ"?
Отправлено: 13.11.24 - 10:07
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Каждую из претензий семьи погибшего к следствию "НГ" указала в запросе военному прокурору Костанайского гарнизона Ермеку ЕЛЬМУХАМБЕТОВУ, но ответы мы получили не по всем вопросам.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7204
Re: Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но...
Отправлено: 13.11.24 - 10:07
#1
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Амангельды мкжчи ну сбил ???
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3461
Re: Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но...
Отправлено: 13.11.24 - 10:16
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Амангельды мкжчи ну сбил ???

Сокращенно от слова "мужчину". Догадайся, мол, сама! :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2396
Re: Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но...
Отправлено: 13.11.24 - 11:08
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Амангельды мкжчи ну сбил ???

Исправил. Спасибо
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