Отправлено: - 10:19

maxsaf:

А вы на свой народ переводите для примера, и станет ясно. Чисто теоретически, южане не захотят больше с вами жить, с такими как Марик, который их недолюбливает, и казахский не знает. Южане захотят жить с узбеками, и дыни вместе выращивать. Запад поддержит границу посреди Казахстана. Запад начнет им помогать оружием и деньгами. А вы теперь думайте, как южан вернуть в родную гавань

maxsaf:

Как это так, чтобы единый казахский народ был разделен государственной границей.

maxsaf:

А вот Украине и России не повезло - единый народ искусственно разделили и сделали врагами.

Цитата:а что малоросов с русскими коварный запад рассорил? это в каком году было инетерсно?когда малоросы с поляками на москву ходили в 1612 году? или когда украинский гетман мазепа выступил за поддержку шведского короля вместо поддержки русского петра? или когда запорожцы восстание подняли когда их попытались выселить с запорожья? ЦРУ тут в каком моменте участие принимало?))пример с южным казахстаном не подходитпросто потому что южные казахи это те же казахи которые с северными казахами в едином политическом этносе с 15 века существуюта украинцы и русские некогда единый народ разделились в 13 веке! когда киев отошел литве а москва осталась за монголами тогда то и прошел этот водораздел и больше эти два народа никогда не смогут объединитьсяты же не кричишь везде что немцы и англичане это один народ? хотя по факту этнически это реально один народ, просто обычные немцы-саксы и англы переселились на британские острова построив там англосаксонское государствоЦитата:так это естьказахи россии разделены с казахами казахстана искусственной границейнужно объединиться наверно по твоей логике военным путем?ну наша армия греется))Цитата:монголам и литовцам можешь претензию выкатитьс контрибуцией)