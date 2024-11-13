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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 08:15
#13666
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А, банд...овцы стоп слово..
Интересно, почему.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 08:18
#13667
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Цитата:
simkst:
Да 111 убежал с инсты

Кто говорит что убежал?
Там много разных новостных сайтов, пишешь же везде и с живыми участниками, там у меня даже свой фан клуб объявился, делают левые ники с нулями публикаций и носятся за мной, но хорошо что там нет редакций всяких и правила ради меня одного там не применяют.
В инсте правила свои, которые оно не меняет, правда какие то немного очень гегейские по толерантности что ли, а так нормуль
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 08:22
#13668
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Цитата:
maxsaf:
единый народ искусственно разделили и сделали врагами.

Ты у украинцев спроси, кто они, а то как то немного стремновато у тебя получается.
Хочешь уничтожить миллионов 30 тех, кто не считает себя русскими..
Гитлер тебе там наверно в гробу дико завидует..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:08
#13669
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Цитата:
maxsaf:
Начните с одесского дома профсоюзов. А лучше с развала СССР.

А что нужно начинать? Сколько таких погромов и в России было в 90 е годы? Людей жаль конечно и это тоже не методы? Но это внутренние дела суверенного государства, а Россия и вместе с ней Вы, как сочувствующий влезли сапожищами в простую , мирную жизнь миллионов людей! При этом причитая" мы единый народ"! Вчера кажется прокуратура Украины обнародовало количество детей, с разбивкой по областям сколько детей погибло после начала вторжения, там цифры намного превышают количество детей похороненных на аллее Ангелов в Донецке! Детей жаль и там и там, и заметьте я не оправдываю в отличие от Вас действия Украины во время АТО, я лишь против чудовищной полномасштабной войны с авиацией , бронетехникой, ракетами летящими аж с Каспийского моря!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:11
#13670
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Еще один факт, без оценки. Тушинский суд г. Москвы приговорил 68 летнюю врача-педиатра Н.Буянову к 5,5 годам колонии за фейки о российской армии. Обвинение предоставило только слова матери пациента, ни видео,ни аудио записи нет. Женщина умрёт в тюрьме?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:51
#13671
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Цитата:
maxsaf:
Ну а вдруг


Не каркайте: - "ВДРУГ" - это скорее у вас между бледнолицами и Чунгакчукчами, Оцелой, Виниту.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:54
#13672
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Цитата:
maxsaf:
единый народ искусственно разделили и сделали врагами.


Происки мирового империализма и сионизма- так бы штампом раньше сказали.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:59
#13673
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Цитата:
ACROS:
Происки мирового империализма и сионизма- так бы штампом раньше сказали.

Ууу! Этим россияне страдали уже даже в царские времена. В дальнейшем "болезнь" прогрессировала :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 10:10
#13674
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Цитата:
maxsaf:
Начните с одесского дома профсоюзов. А лучше с развала СССР.

не лучше еще раньше копнуть
с уничтожение украинской народной республики-большевиками
или еще раньше когда екатерина запорожское казачество ликвидировала
если ты орусевший украинец из казахстана долек от исторической родины, это не значит что коренные украинцы всю жизнь добродушно к русским относились

какое произведение не возьми украинцы и русские мягко говоря друг друга недолюбливали
тихий дон с чего начинается? с того что казаки подрались с х***ми на базаре из за очереди
один народ?)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 10:19
#13675
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Цитата:
maxsaf:
А вы на свой народ переводите для примера, и станет ясно. Чисто теоретически, южане не захотят больше с вами жить, с такими как Марик, который их недолюбливает, и казахский не знает. Южане захотят жить с узбеками, и дыни вместе выращивать. Запад поддержит границу посреди Казахстана. Запад начнет им помогать оружием и деньгами. А вы теперь думайте, как южан вернуть в родную гавань

а что малоросов с русскими коварный запад рассорил? это в каком году было инетерсно?
когда малоросы с поляками на москву ходили в 1612 году? или когда украинский гетман мазепа выступил за поддержку шведского короля вместо поддержки русского петра? или когда запорожцы восстание подняли когда их попытались выселить с запорожья? ЦРУ тут в каком моменте участие принимало?))

пример с южным казахстаном не подходит
просто потому что южные казахи это те же казахи которые с северными казахами в едином политическом этносе с 15 века существуют
а украинцы и русские некогда единый народ разделились в 13 веке! когда киев отошел литве а москва осталась за монголами тогда то и прошел этот водораздел и больше эти два народа никогда не смогут объединиться
ты же не кричишь везде что немцы и англичане это один народ? хотя по факту этнически это реально один народ, просто обычные немцы-саксы и англы переселились на британские острова построив там англосаксонское государство
Цитата:
maxsaf:
Как это так, чтобы единый казахский народ был разделен государственной границей.

так это есть
казахи россии разделены с казахами казахстана искусственной границей
нужно объединиться наверно по твоей логике военным путем?
ну наша армия греется))
Цитата:
maxsaf:
А вот Украине и России не повезло - единый народ искусственно разделили и сделали врагами.

монголам и литовцам можешь претензию выкатить
с контрибуцией)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 10:27
#13676
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украинцы до 2014 и далее до 2022 считали русских если не единым народом с собой то братским народом как и белорусов
а русские (это даже по гос пропаганде и шуткам русских комиков видно) считали украинцев младшими глупыми братьями которые почему то забыли русский (московский) язык и перешли на непонятную мову зачем то, когда есть русский язык. наверно потому что глупые и ими ЦРУ крутит, надо наказать! кого? цру? не на ЦРУ у русских силенок не хватило поэтому они пошли по пути наименьшего сопротивления и попытались наказать своих младших братьев.

Получили мега-пиз**ей откатились и теперь визжат на всю округу что против них вся НАТО воюет а не какие то там украинцы)) обидно им от украинцев по шее получать надо выдумывать врага по серьезнее
только один вопрос, если против вас вся НАТО воюет чтож вы на НАТУ не наступаете? в прибалтике единая граница, в финляндии, в польше? ссыкатно? ну понятное дело)

как там говорил великий русский философ конца 20 века

бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 10:31
#13677
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французы покрыли себя позором во вторую мировую когда за месяц сдались немцам

второй раз когда великая французская колониальная империя всухую продула арабам в алжире и вьетнамцам в индокитае
весь мир теперь французов не воспринимает-так лягушкоеды

россия идет по тому же пути как 30 лет
сначала СССР развалили ради американских джинс и жвачки
потом мелкой чечне продули и теперь абрекам горным деньги выплачивают на ломдарджини
и вот украина
сидели бы тихо, с газовых доходов небоскребы по всей стране строили
нет решили поиграть в "ымперцев" а силенки уже не те
тьфу
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