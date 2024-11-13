Отправлено: - 09:08

maxsaf:

Начните с одесского дома профсоюзов. А лучше с развала СССР.

Цитата:А что нужно начинать? Сколько таких погромов и в России было в 90 е годы? Людей жаль конечно и это тоже не методы? Но это внутренние дела суверенного государства, а Россия и вместе с ней Вы, как сочувствующий влезли сапожищами в простую , мирную жизнь миллионов людей! При этом причитая" мы единый народ"! Вчера кажется прокуратура Украины обнародовало количество детей, с разбивкой по областям сколько детей погибло после начала вторжения, там цифры намного превышают количество детей похороненных на аллее Ангелов в Донецке! Детей жаль и там и там, и заметьте я не оправдываю в отличие от Вас действия Украины во время АТО, я лишь против чудовищной полномасштабной войны с авиацией , бронетехникой, ракетами летящими аж с Каспийского моря!