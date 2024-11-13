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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 08:15
#13666
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А, банд...овцы стоп слово..
Интересно, почему.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 08:18
#13667
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Цитата:
simkst:
Да 111 убежал с инсты

Кто говорит что убежал?
Там много разных новостных сайтов, пишешь же везде и с живыми участниками, там у меня даже свой фан клуб объявился, делают левые ники с нулями публикаций и носятся за мной, но хорошо что там нет редакций всяких и правила ради меня одного там не применяют.
В инсте правила свои, которые оно не меняет, правда какие то немного очень гегейские по толерантности что ли, а так нормуль
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 08:22
#13668
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Цитата:
maxsaf:
единый народ искусственно разделили и сделали врагами.

Ты у украинцев спроси, кто они, а то как то немного стремновато у тебя получается.
Хочешь уничтожить миллионов 30 тех, кто не считает себя русскими..
Гитлер тебе там наверно в гробу дико завидует..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:08
#13669
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Цитата:
maxsaf:
Начните с одесского дома профсоюзов. А лучше с развала СССР.

А что нужно начинать? Сколько таких погромов и в России было в 90 е годы? Людей жаль конечно и это тоже не методы? Но это внутренние дела суверенного государства, а Россия и вместе с ней Вы, как сочувствующий влезли сапожищами в простую , мирную жизнь миллионов людей! При этом причитая" мы единый народ"! Вчера кажется прокуратура Украины обнародовало количество детей, с разбивкой по областям сколько детей погибло после начала вторжения, там цифры намного превышают количество детей похороненных на аллее Ангелов в Донецке! Детей жаль и там и там, и заметьте я не оправдываю в отличие от Вас действия Украины во время АТО, я лишь против чудовищной полномасштабной войны с авиацией , бронетехникой, ракетами летящими аж с Каспийского моря!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:11
#13670
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Еще один факт, без оценки. Тушинский суд г. Москвы приговорил 68 летнюю врача-педиатра Н.Буянову к 5,5 годам колонии за фейки о российской армии. Обвинение предоставило только слова матери пациента, ни видео,ни аудио записи нет. Женщина умрёт в тюрьме?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:51
#13671
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Цитата:
maxsaf:
Ну а вдруг


Не каркайте: - "ВДРУГ" - это скорее у вас между бледнолицами и Чунгакчукчами, Оцелой, Виниту.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:54
#13672
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Цитата:
maxsaf:
единый народ искусственно разделили и сделали врагами.


Происки мирового империализма и сионизма- так бы штампом раньше сказали.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:59
#13673
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Цитата:
ACROS:
Происки мирового империализма и сионизма- так бы штампом раньше сказали.

Ууу! Этим россияне страдали уже даже в царские времена. В дальнейшем "болезнь" прогрессировала :-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16952
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 10:10
#13674
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Цитата:
maxsaf:
Начните с одесского дома профсоюзов. А лучше с развала СССР.

не лучше еще раньше копнуть
с уничтожение украинской народной республики-большевиками
или еще раньше когда екатерина запорожское казачество ликвидировала
если ты орусевший украинец из казахстана долек от исторической родины, это не значит что коренные украинцы всю жизнь добродушно к русским относились

какое произведение не возьми украинцы и русские мягко говоря друг друга недолюбливали
тихий дон с чего начинается? с того что казаки подрались с х***ми на базаре из за очереди
один народ?)))
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