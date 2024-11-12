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≡ Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50485
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 12.11.24 - 16:08
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- Бывает так, что тщеславие буквально разоряет наших сограждан, - уверен аксакал Жандарбек СЕИТОВ. - Мы должны найти общее мнение по этому вопросу и единым решением осудить никчемные излишества, которые ни по вере, ни по обычаям народа.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6232
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 13.11.24 - 08:58
#15
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Цитата:
111:
Приходят ради живых,

Тут я с тобой категорически не согласен!!! Может где то так и происходит , но в подавляющем количестве случаев,это всё таки память об ушедшем!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6758
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 09:00
#16
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Цитата:
saba:
придут ли ко мне столько людей,


Я думаю, что не надо об этом думать: - самое главное что бы рядом были - дети, родные. А, про друзей , соседей и прочих - вы же бываете на похоронах и знаете как ведут себя люди: - пришли, телефон вытащили и уткнулись в Инстраграмм, Фейсбук, другие - о погоде, о делах, анекдоты, смех. Проводили, покушали, поболтали, вышли и уже ЗАБЫЛИ про умершего.
Я лично к этому отношусь спокойно, как бы морально готовлюсь и мне как то уже по барабану - кто придёт, как придёт, что скажет, какой стол: - самое главное - что бы дети и близкая родня была и всё.
Я какой был при жизни, таким меня и запомнят - одни похороны и как их провели- НИЧЕГО не будут значит.

[Исправлено: ACROS, 13.11.2024 - 10:11]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6758
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 09:09
#17
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Цитата:
saba:
это всё таки память об ушедшем!


Всё верно: - 3 дня, 7 дней, 40 дней, 100 дней, жылы-годовщина - это обязательные мероприятия со стороны родственников- они и так называются- еске-алу, то есть по русски - поминки.
Нагаши-дед так меня учил.
Приходят в честь умерших и вспоминают их, а не из чувства расположения, уважения и степени знакомства с родственниками умерших.

[Исправлено: ACROS, 13.11.2024 - 10:34]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
958
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 13.11.24 - 09:49
#18
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Погребальные обряды существовали еще у ранних представителей рода хомо, тысяч 200 лет назад. Потом тысячелетия познания устройства мира, века просвещения, затем массового просвещения...все впустую.
А язвительные "критики" эволюции с ухмылкой спрашивают "...че ж сейчас из обезьяны человек не получается?"
Тут из человека человек не сказать чтобы сильно хорошо получился за эти сотни тысяч лет
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16952
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 13.11.24 - 10:06
#19
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Цитата:
Наши религиозные лидеры, - отметил Нурлан Сейдагалиев, - действуют убеждением и примером. Ислам не одобряет ненужную роскошь и тщеславие,


убеждение может быть
примера не вижу

тут же фото мечети с золотыми куполами и внутренняя отделка с дорогущими коврами и лепниной
это че за пример такой?)) скромнее надо быть скромнее
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