Re: Как из яркой легенды сделать бездушный монумент, или Почему...

Отправлено: - 06:26

Я в детстве прочитал тоненькую книжку про Қажымұқана, она меня очень впечатлила. К сожалению оба фильма не смотрел, но статья тоже оставила меня в недоумении. Особенно про девушку из картины Вермеера? Где Қажымұқан и где Вермеер? Из книги у меня сложилось что исскуствами он особо не интересовался. Хотя девушками, да! Недаром было у него несколько жен.