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≡ Как из яркой легенды сделать бездушный монумент, или Почему про фильм «Қажымұқан» сложно что-то рассказать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50485
Как из яркой легенды сделать бездушный монумент, или Почему про фильм «Қажымұқан» сложно что-то рассказать
Отправлено: 13.11.24 - 00:36
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Қажымұқан Мунайтпасов - легендарная и даже немного мифическая фигура в истории Казахстана. Фильм Qajymuqan, который создавался при поддержке Министерства культуры и информации РК, на деле оказался огромным дорогим историческим клипом без четкого сюжета, с плоской игрой и абсолютно безразличным отношением к герою фильма.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2002
Re: Как из яркой легенды сделать бездушный монумент, или Почему...
Отправлено: 13.11.24 - 00:36
#1
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На сайте Kazakh Cinema пишут: для создателей фильма важно было, чтобы подрастающее поколение знало о Қажымұқане как о «символе силы, мужества и спортивного духа для всего казахского народа»./// Подрастающему поколению можно показать старый фильм о Хаджимукане, зачем этот ремейк.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6232
Re: Как из яркой легенды сделать бездушный монумент, или Почему...
Отправлено: 13.11.24 - 06:26
#2
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Я в детстве прочитал тоненькую книжку про Қажымұқана, она меня очень впечатлила. К сожалению оба фильма не смотрел, но статья тоже оставила меня в недоумении. Особенно про девушку из картины Вермеера? Где Қажымұқан и где Вермеер? Из книги у меня сложилось что исскуствами он особо не интересовался. Хотя девушками, да! Недаром было у него несколько жен.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3622
Re: Как из яркой легенды сделать бездушный монумент, или Почему...
Отправлено: 13.11.24 - 09:32
#3
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так же как и было с Кочевниками. Снимали долго, да ещё и с голливудскими актёрами. Бабла распилили много, а по факту сняли пшик.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6758
Re: Как из яркой легенды сделать бездушный монумент, или Почему...
Отправлено: 13.11.24 - 09:46
#4
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Цитата//покупке самолета во время Второй мировой войны,//

А, нельзя было корреспонденту написать: "...во время Великой Отечественной Войны..."- это вроде нам как бы ближе, или так уж нелюбим Россию и СССР ???

Цитата:
юля елиссева:
с голливудскими актёрами.


Бюджет фильма не раскрывают почему то и поэтому статья как бы НЕПОЛНАЯ.
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