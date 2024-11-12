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Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
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