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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 08:15
А, банд...овцы стоп слово..
Интересно, почему.
Интересно, почему.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 08:18
Цитата:
Кто говорит что убежал?
Там много разных новостных сайтов, пишешь же везде и с живыми участниками, там у меня даже свой фан клуб объявился, делают левые ники с нулями публикаций и носятся за мной, но хорошо что там нет редакций всяких и правила ради меня одного там не применяют.
В инсте правила свои, которые оно не меняет, правда какие то немного очень гегейские по толерантности что ли, а так нормуль
simkst:
Да 111 убежал с инсты
Да 111 убежал с инсты
Кто говорит что убежал?
Там много разных новостных сайтов, пишешь же везде и с живыми участниками, там у меня даже свой фан клуб объявился, делают левые ники с нулями публикаций и носятся за мной, но хорошо что там нет редакций всяких и правила ради меня одного там не применяют.
В инсте правила свои, которые оно не меняет, правда какие то немного очень гегейские по толерантности что ли, а так нормуль
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 08:22
Цитата:
Ты у украинцев спроси, кто они, а то как то немного стремновато у тебя получается.
Хочешь уничтожить миллионов 30 тех, кто не считает себя русскими..
Гитлер тебе там наверно в гробу дико завидует..
maxsaf:
единый народ искусственно разделили и сделали врагами.
единый народ искусственно разделили и сделали врагами.
Ты у украинцев спроси, кто они, а то как то немного стремновато у тебя получается.
Хочешь уничтожить миллионов 30 тех, кто не считает себя русскими..
Гитлер тебе там наверно в гробу дико завидует..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:08
Цитата:
А что нужно начинать? Сколько таких погромов и в России было в 90 е годы? Людей жаль конечно и это тоже не методы? Но это внутренние дела суверенного государства, а Россия и вместе с ней Вы, как сочувствующий влезли сапожищами в простую , мирную жизнь миллионов людей! При этом причитая" мы единый народ"! Вчера кажется прокуратура Украины обнародовало количество детей, с разбивкой по областям сколько детей погибло после начала вторжения, там цифры намного превышают количество детей похороненных на аллее Ангелов в Донецке! Детей жаль и там и там, и заметьте я не оправдываю в отличие от Вас действия Украины во время АТО, я лишь против чудовищной полномасштабной войны с авиацией , бронетехникой, ракетами летящими аж с Каспийского моря!
maxsaf:
Начните с одесского дома профсоюзов. А лучше с развала СССР.
Начните с одесского дома профсоюзов. А лучше с развала СССР.
А что нужно начинать? Сколько таких погромов и в России было в 90 е годы? Людей жаль конечно и это тоже не методы? Но это внутренние дела суверенного государства, а Россия и вместе с ней Вы, как сочувствующий влезли сапожищами в простую , мирную жизнь миллионов людей! При этом причитая" мы единый народ"! Вчера кажется прокуратура Украины обнародовало количество детей, с разбивкой по областям сколько детей погибло после начала вторжения, там цифры намного превышают количество детей похороненных на аллее Ангелов в Донецке! Детей жаль и там и там, и заметьте я не оправдываю в отличие от Вас действия Украины во время АТО, я лишь против чудовищной полномасштабной войны с авиацией , бронетехникой, ракетами летящими аж с Каспийского моря!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:11
Еще один факт, без оценки. Тушинский суд г. Москвы приговорил 68 летнюю врача-педиатра Н.Буянову к 5,5 годам колонии за фейки о российской армии. Обвинение предоставило только слова матери пациента, ни видео,ни аудио записи нет. Женщина умрёт в тюрьме?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:51
Цитата:
Не каркайте: - "ВДРУГ" - это скорее у вас между бледнолицами и Чунгакчукчами, Оцелой, Виниту.
maxsaf:
Ну а вдруг
Ну а вдруг
Не каркайте: - "ВДРУГ" - это скорее у вас между бледнолицами и Чунгакчукчами, Оцелой, Виниту.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:54
Цитата:
Происки мирового империализма и сионизма- так бы штампом раньше сказали.
maxsaf:
единый народ искусственно разделили и сделали врагами.
единый народ искусственно разделили и сделали врагами.
Происки мирового империализма и сионизма- так бы штампом раньше сказали.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 09:59
Цитата:
Ууу! Этим россияне страдали уже даже в царские времена. В дальнейшем "болезнь" прогрессировала
ACROS:
Происки мирового империализма и сионизма- так бы штампом раньше сказали.
Происки мирового империализма и сионизма- так бы штампом раньше сказали.
Ууу! Этим россияне страдали уже даже в царские времена. В дальнейшем "болезнь" прогрессировала
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16952
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.11.24 - 10:10
Цитата:
не лучше еще раньше копнуть
с уничтожение украинской народной республики-большевиками
или еще раньше когда екатерина запорожское казачество ликвидировала
если ты орусевший украинец из казахстана долек от исторической родины, это не значит что коренные украинцы всю жизнь добродушно к русским относились
какое произведение не возьми украинцы и русские мягко говоря друг друга недолюбливали
тихий дон с чего начинается? с того что казаки подрались с х***ми на базаре из за очереди
один народ?)))
maxsaf:
Начните с одесского дома профсоюзов. А лучше с развала СССР.
Начните с одесского дома профсоюзов. А лучше с развала СССР.
не лучше еще раньше копнуть
с уничтожение украинской народной республики-большевиками
или еще раньше когда екатерина запорожское казачество ликвидировала
если ты орусевший украинец из казахстана долек от исторической родины, это не значит что коренные украинцы всю жизнь добродушно к русским относились
какое произведение не возьми украинцы и русские мягко говоря друг друга недолюбливали
тихий дон с чего начинается? с того что казаки подрались с х***ми на базаре из за очереди
один народ?)))
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