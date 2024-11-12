Отправлено: - 09:00

saba:

придут ли ко мне столько людей,

[Исправлено: ACROS, 13.11.2024 - 10:11]

Цитата:Я думаю, что не надо об этом думать: - самое главное что бы рядом были - дети, родные. А, про друзей , соседей и прочих - вы же бываете на похоронах и знаете как ведут себя люди: - пришли, телефон вытащили и уткнулись в Инстраграмм, Фейсбук, другие - о погоде, о делах, анекдоты, смех. Проводили, покушали, поболтали, вышли и уже ЗАБЫЛИ про умершего.Я лично к этому отношусь спокойно, как бы морально готовлюсь и мне как то уже по барабану - кто придёт, как придёт, что скажет, какой стол: - самое главное - что бы дети и близкая родня была и всё.Я какой был при жизни, таким меня и запомнят - одни похороны и как их провели- НИЧЕГО не будут значит.